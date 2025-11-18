政治中心／陳妍伶、欒秉宙、鍾能銘 台北報導

藍白上周聯手修財劃法，明訂明年中央對地方一般性補助款，不得少於今年，行政院長卓榮泰今天痛批，這恐怕得舉債3000多億，中央政府跟國家本來都沒有生病，是國會把中央政府抽了血，一直在弱化中央，還拿錯的藥要中央硬吞下去。

行政院長卓榮泰：「中央政府跟國家本來都沒有生病，是國會把中央政府抽了血。」

行政院長卓榮泰說重話，藍白上週五聯手通過的財劃法，明定給地方的一般性補助款，未來只能多，不能少，讓中央難以執行。藍白卻嗆卓榮泰不依法行政，是把自己當太上皇嗎？自己生病，卻要別人吃藥。

槓財劃法! 卓揆嘆"中央.國家沒生病":是國會抽血弱化中央

卓榮泰嗆藍白修財劃法，是在抽中央的血。（圖／民視新聞）





行政院長卓榮泰：「（國會）一直在弱化中央，也拿錯的藥要中央硬吞下去，治水的預算也無法執行是誰的責任，立法院有能力負起這個責任嗎，希望國會不要一意孤行，把這個錯誤一修再修，一惡再惡的這種惡行的修法，能夠馬上停止下來。」

卓榮泰算一算，要是按照藍白通過版本，中央得為此舉債3000多億，超過公債法管制。

行政院長卓榮泰vs.立委（民）陳培瑜：「明年的中央政府總預算，會舉債5600多億，行政院編不出來這樣的預算。」

行政院長卓榮泰vs.國民黨團總召傅崐萁：「賴清德大聲疾呼10幾年20年，現在立法院的修法就是修財劃法，我能不能講一句話就好，2012年所有地方政府的，歲計賸餘是負的500多億，去年今年是正的800多億，地方政府已經好轉了，你拿2012年賴市長的話來今天講。」

立法院長韓國瑜：「深呼吸，喝口水。」

財劃法大戰，政院全面迎戰，這禮拜就要將院版財劃法送進立院，財政部透露，院版的財劃法大多藍營執政縣市都支持，只有台北市、新北市跟新竹市反對。

台北市長蔣萬安：「行政院的版本，目前完全忽視了地方政府，財政的努力以及商業服務業的需求，等重要因素。」

談到錢，人人都不想吃虧，但錢要拿，事也要做，財劃法爭議，未完待續。





