槓軍購！顧立雄：計較公司名就會履約？凌濤：你大聲啥

針對國防部軍購疑雲，一早國防部長顧立雄罕見動怒，稱這些標案都是公開招標，20年來始終如一。（圖／東森新聞）





針對國防部軍購疑雲，一早國防部長顧立雄罕見動怒，稱這些標案都是公開招標，20年來始終如一，沒有量身訂做。更喊說計較名稱跟資本額就可以讓公司履約嗎？這讓踢爆一切的國民黨議員凌濤怒嗆顧立雄是在大聲什麼？同一時間國民黨立委王鴻薇又再揭露，有一家資本額只有10萬的茶葉公司竟然能得標國防部的機敏採購。

國防部長顧立雄大聲起來，怒嗆在野對軍購不實指控，藍營直接按鈴告發。

國防部長顧立雄vs.桃園市議員（國）凌濤：「在野黨的監督我們都是虛心接受，但是我也剛剛表示，我們都經得起檢驗，（顧立雄根本沒有要虛心接受，假惺惺的大部長大律師）。」

為何被認為不虛心接受，全因顧立雄這段話讓藍營看不透。

國防部長顧立雄vs.桃園市議員（國）凌濤：「沒有辦法通過檢驗，他就沒有辦法拿到錢，而我們這個時候有需要付出一毛錢嗎，沒有啊，那這樣我需要管這個公司叫什麼名字，資本額是多少嗎，（那他只要來標就給他標售，這麼高額的軍火廠商嗎，顧立雄都變成了軍火商發言人）。」

顧立雄提出三不，強調20年來都是如此。

國防部長顧立雄：「二十年來沒有任何改變，沒有任何一家公司量身訂作。」

福麥公司發了聲明，會依法追究相關法律責任，大石也跟進提告凌濤，不該惡意中傷他人。

桃園市議員（國）凌濤：「他有恃無恐，看到他的背景到底有多硬，針對外界的質疑通通不說明。」

只是軍購的水有多深，現在藍營又有新的指控。

立委（國）王鴻薇：「鴻章茶葉公司資本額只有小小的十萬塊，他可以標到國防部好幾個電腦設備維護的案子。」

在高雄資本額只有十萬的茶葉公司，過去卻是惡名昭彰，我們直擊這裡甚至是車廠，不是所謂茶葉公司。

立委（國）王鴻薇：「立法院有把關（標案），不付錢給他，他就去告韓國瑜，結果當然他一樣的敗訴。」

因為欠缺專業能力，而被許多單位提告的鴻章茶葉，卻能標到國防部機敏案件，啟人疑竇的軍購案真是一件又一件。

