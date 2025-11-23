槺榔樹葉可做掃帚 (圖)

其他人也在看
黃麗琴無師自通做模型 作品如人生縮影 (圖)
89歲黃麗琴抱著「什麼都要學」人生哲理，學習各種才藝，還無師自通製作建築模型，也將過去經營的店舖製成微縮布景，掛滿整牆面，像舊時工作經歷簡介。中央社 ・ 4 小時前
陳振龍創作阿里山林鐵北門站模型 (圖)
81歲陳振龍憑藉半世紀建築功夫，製作縮小1:20比例建築模型，圖為陳振龍創作的阿里山林鐵北門站模型。中央社 ・ 4 小時前
陳振龍創作阿里山林鐵沼平站模型 (圖)
81歲陳振龍憑藉半世紀建築功夫，製作縮小1:20比例建築模型，圖為陳振龍創作的阿里山林鐵沼平站模型。中央社 ・ 4 小時前
新北萬里蟹季進入尾聲 鮮甜正當時
萬里蟹季悄然進入尾聲。今年的萬里蟹依舊以鮮甜飽滿的滋味吸引眾多饕客，無論清蒸、快炒或搭配特色料理，都能品嚐最天然的海味，其中返鄉接棒的23歲漁二代更成為市集亮點。新北市漁業及漁港事業管理處提醒民眾把握最後產季，前往龜吼漁夫市集享受秋末限定的海味盛宴，錯過可就要再等1年。自由時報 ・ 4 小時前
獅王瀑布3山友遭突發落石砸中 滑落百公尺山坡黑鷹急飛吊掛
屏東縣消防局於下午1時33分接獲報案後，隨即啟動救援機制，派出6車14名救難人員前往現場。然而，抵達山區後才發現，獅王瀑布周邊地形險峻、碎石遍布，加上傷者位於高處，坡度陡峭、植被濃密，使得要以人力徒步搬運下山幾乎不可能，任何一個步伐都有可能造成二次事故。救援行...CTWANT ・ 4 小時前
陳振龍創作台鐵基隆站模型 (圖)
81歲陳振龍憑藉半世紀建築功夫，製作縮小1:20比例建築模型，圖為陳振龍創作的台鐵基隆站模型。中央社 ・ 4 小時前
89歲黃麗琴無師自通做模型（1） (圖)
89歲黃麗琴（左）抱著「什麼都要學」人生哲理，學跳舞、音樂等各種才藝，還無師自通製作建築模型。中央社 ・ 4 小時前
陳振龍最滿意作品 嘉義市史蹟資料館模型 (圖)
81歲陳振龍憑藉半世紀建築功夫，製作縮小1:20比例建築模型，圖為陳振龍創作嘉義市史蹟資料館模型，這是他自認最難卻也最滿意的作品。中央社 ・ 4 小時前
許秋月守著製作槺榔掃帚手藝（1） (圖)
塑膠掃把問市後，傳統槺榔掃帚逐漸沒落，目前乎沒人會做，住嘉義縣朴子市德興里的年過7旬許秋月守著這門技藝半世紀，還創新製作迷你版吊飾。中央社 ・ 4 小時前
聽障婦報案寫下「機車忘記停在哪」 警用這方式助尋回愛車
聽障人士梁姓婦人心急如焚到台北市文山警二分局報案，在紙條寫下「機車忘記停在哪裡」，請求警方協助尋找，經警方調閱監視影像及車牌辨識系統等方式，並陪同梁婦走訪附近店家探詢，最後在台北懷愛館附近尋回她的愛車。警方表示，聽障人士67歲梁姓婦人本月6日，到文山二分局興隆派出所報案稱機車不見，但因她無法順利以言自由時報 ・ 4 小時前
男子無照駕駛又拒攔查逃逸 多項違規警依法究辦
高雄湖內警分局阿蓮分駐所昨（22日）晚在省道台28線、39線附近路口執行取締酒駕勤務時，1部轎車於路檢點前緊急迴轉規避攔查，員警尾隨蒐證，轎車於台28線阿蓮玄中路口遇停等紅燈時，員警下車持槍警戒並喝令停車，但駕駛孫男仍拒絕受檢並加速逃逸，最後循線查訪到孫男，依無照駕駛等多項違規依法究辦。自由時報 ・ 4 小時前
高雄垃圾山主謀是綠營里長！民進黨扯國民黨翻車 遭楊智伃電爆
高雄燕巢、田寮月世界一帶近期被爆料有數百噸垃圾被傾倒成「垃圾山」，而被查出幕後主使竟是民進黨籍里長李有財父子。民進黨高雄市黨部得知消息後，立即開除李有財黨籍。對此，國民黨前發言人楊智伃開酸，「民進黨成垃圾回收站？收了國民黨不要的垃圾，還讓他在高雄亂倒垃圾」？中天新聞網 ・ 1 天前
月世界主謀黑歷史曝光！里長父子違法倒廢棄物遭收押 環保科技公司4年13次違規、罰款延繳
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導高雄知名景點「月世界」日前遭人違法傾倒數十噸垃圾，蚊蟲縈繞、傳出惡臭。經橋頭地檢署調查，確認幕後主使為岡山區碧...FTNN新聞網 ・ 22 小時前
月世界主謀里長被指與市長交好 陳其邁開告陳菁徽
高雄月世界被非法傾倒上百噸的垃圾，成了垃圾山現在主謀抓到了，是高雄岡山碧紅里里長李有財父子檔，橋頭地院裁定收押禁見，民進黨市黨部火速開除黨籍切割，而立委陳菁徽一度在臉書貼出陳其邁合照，指控兩人交好，高市府大動作替陳其邁發聲明將正式提告。TVBS新聞網 ・ 23 小時前
高雄月世界淪垃圾場！幕後黑手是連任4屆里長 民進黨怒開除黨籍
據了解，李有財原為國民黨成員，曾因違紀參選市議員遭開除黨籍，之後轉投民進黨，並於2022年角逐市議員初選但未獲提名。同年年底，他改以無黨籍身份參選里長並成功連任，穩坐基層政治要職。近期媒體揭露，他涉嫌在燕巢、田寮等地非法棄置大量建築及事業廢棄物，涉及環保法規...CTWANT ・ 1 天前
偷倒廢棄物集團 高市警局48小時內迅速偵破
[NOWnews今日新聞]針對不法集團鎖定高雄市偏遠山區惡意偷倒垃圾廢棄物，檢警接獲高市府主動通報後立即展開偵辦，於短短2天內迅速逮捕11名涉案嫌犯，瓦解持續犯案中的偷倒垃圾集團。檢警發現，這個集團極...今日新聞NOWNEWS ・ 15 小時前
美語老師定居台灣！嘆「此生最後悔決定」狂列4缺點 眾人驚呆：好中肯
近日有位外國人在論壇上發文抱怨，自己來台灣旅遊後愛上台灣，決定在台灣定居，並在補習班擔任美語老師，然而實際定居後他卻直言「搬來台灣是我人生中最糟的決定」，點出台灣人雖然友善，但都是「有禮貌的疏離」，至於台灣年輕人他則評價「普遍沒什麼幹勁，整天活在網路世界裡」，長文曝光後許多台灣網友直言「滿中肯的」。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
曾經的奪冠功臣 道奇拜了6月TJ手術的昔日終結者菲利浦斯
今年完成世界大賽2連霸的洛杉磯道奇今（22日）再傳出球員異動，由於今天是大聯盟不續約（Non-tender）最後期限，他們確定不與今年6月剛動完TJ手術的前終結者菲利浦斯（Evan Phillips），但棒球事務部總裁Andrew Friedman仍強調，他們有意願再次簽回他。太報 ・ 1 天前
這波冷空氣來真的！氣象署示警下週三氣溫大跳水 最冷時間曝
[Newtalk新聞] 今(22)日受東北季風影響，北部及東北部有雨，氣象署指出，明(23)日起水氣減少，各地天氣轉乾，氣溫回升。不過好天氣持續不久，下週二(11/25)起另一波東北季風南下，北台灣將再度轉濕冷，週三(11/26)低溫恐下探16度，民眾應留意氣溫劇烈變化。 根據未來降雨趨勢圖顯示，今(22)日東北季風增強，迎風面的北部、東半部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸及宜蘭降雨較明顯，中南部則維持多雲到晴。到了週日(11/23)，環境轉乾，東北季風減弱，全台降雨顯著減少，僅東半部有零星雨勢，是未來一週天氣最穩定的一天。週一(11/24)水氣稍增，東半部降雨機率略微提高，但整體仍屬舒適。 氣象署進一步強調，天氣轉折將出現在下週二(11/25)。屆時另一波東北季風增強，影響時間預計持續至週五(11/28)。這波冷空氣伴隨水氣較多，北部及東半部地區將轉為陰雨天氣，降雨範圍擴大，中南部雲量也會增多。 今(22)日北台灣整天濕涼，氣象署表示，未來一週溫度趨勢低溫約18至20度，高溫僅22度左右；中南部早晚亦涼。隨著週日(11/23)至週一(11/24)東北季風減弱，各地氣溫將明顯回升，北部新頭殼 ・ 20 小時前