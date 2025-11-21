樂事洋芋片近百年最大變革！強調真實原料與農業永續、2025年底前去除人工添加物
樂事洋芋片於2025年10月將展開品牌與包裝革新，將焦點放回「真實材料」與「在地農業」，重新與消費者建立信任關係。（圖片來源：Food Navigator）
撰文＝編輯部
PepsiCo旗下全球洋芋片領導品牌樂事（Lay’s）於2025年10月宣布展開近百年來最大規模的品牌與包裝革新，重新詮釋洋芋片背後的原料故事與農業價值。這場更新不只是視覺改版，更代表品牌將焦點回歸到「真實原料」與「在地連結」，回應消費者對食品來源透明、天然成分與乾淨標示的需求。
樂事百年來最大革新 以「真實」重塑品牌
這是樂事自1932年創立以來、近百年來首次全面性品牌重塑。品牌以「From Farm to Bag（從農場到袋子）」為概念，重新聚焦於產品品質、原料來源與農業夥伴關係，希望以更透明的方式講述每一片洋芋片的旅程。
樂事全球食品事業副總裁Alexis Porter表示，這次品牌更新是回應消費者對食品真實性與來源透明的期待。她說：「我們一直使用真馬鈴薯與真風味，如今希望把這個故事放在包裝的正中央，讓消費者看見、也感受到。」
根據公司內部研究，近42％的消費者不知道洋芋片是由真馬鈴薯製成，這也成為品牌希望重新教育市場、強化農業價值的重要契機。
「陽光能量」設計語言 讓土地的力量可被看見
全新包裝設計延續樂事經典的太陽與飄帶圖樣，重新詮釋為「Lay’s Rays」——象徵陽光能量與品牌活力的放射線條。設計以更溫暖、鮮明的色彩呈現馬鈴薯的自然質感，讓「謙遜的馬鈴薯」成為包裝主角，呈現品牌與土地的真實連結。
Porter指出，新的視覺靈感來自消費者對「原料來源」的重視。樂事與全球超過30萬名農民合作，遍及60個國家，每年共同生產約450億顆馬鈴薯，從播種、採收到切片，每一步都可追溯。
她強調：「我們希望讓消費者知道，這不只是零食，而是土地與農夫共同創造的成果。」
樂事自1944年推出洋芋片以來，雖歷經多次革新，但始終以真實馬鈴薯製作，展現天然品質。（圖片來源：PRINT Magazine）
顏色與風味的在地語言 強化全球共鳴與地方識別
新包裝不僅更新了視覺識別，也提升了購買便利性。樂事以色彩分區與中心風味標籤重新設計包裝，靈感來自各種食材的自然色調。例如醃菜綠（pickle green）、煙燻棕（hickory brown）、辛香紅（savory red），讓消費者能一眼辨識熟悉口味。
Porter說：「我們希望透過顏色與標示，讓消費者更輕鬆找到自己喜歡的風味。這是一種更人性化的設計思維。」
在推動全球品牌一致性的同時，樂事也導入「在地風味策略（local flavor strategy）」，不同市場的包裝將展現當地限定口味與文化符號，以深化情感連結。
Porter指出：「樂事的核心在於『真實的一致性』——無論在哪個國家，品牌都代表品質與熟悉感，同時也尊重地方的多樣風味。」
全面去除人工成分 邁向乾淨標示
呼應食品產業的Clean Label（乾淨標示）趨勢，樂事宣布將於2025年底前在美國市場全面移除人工色素與香料，改用天然來源成分。Porter補充說明，樂事已逐步改用酪梨油與橄欖油取代部分種子油（如玉米油、菜籽油與大豆油），部分替換則依各地供應狀況調整。這些調整旨在讓產品同時符合在地口味與全球健康趨勢。
審稿編輯：林玉婷
延伸閱讀
食品史上的8月24日 洋芋片誕生
樂事、多力多滋將全面去人工添加物！百事靠「真實食材」重建零食信任感
樂事、多力多滋將全面去人工添加物！百事靠「真實食材」重建零食信任感
參考資料：Food Navigator, Lay’s enters ‘a new era’ with its largest brand fresh in nearly a century
