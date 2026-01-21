樂仁遊戲場人行道改善完成 湯詠瑜稱通行環境更安全平整

市議員湯詠瑜表示，苓雅區樂仁兒童遊戲場人行道鋪面已改善完成，讓通行環境更加安全、平整。（湯詠瑜提供）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市議員湯詠瑜廿一日表示，苓雅區樂仁兒童遊戲場人行道鋪面已改善完成，讓通行環境更加安全、平整。

湯詠瑜說，樂仁兒童遊戲場位於樂仁路與樂仁路一四四巷交叉口，此路口不只是孩子與家長前往遊戲場的重要動線，也是通往鐵道一街步道及台鐵科工館站的要道，有一定程度人流。

湯詠瑜提到，她接獲民主里陳文程里長陳情，反映該處人行道鋪面破損嚴重，影響行走安全，隨即會同養工處、公園處及水利局進行會勘，並要求相關單位改善。其後由道工處於去年夏天進行施工，並於去年順利完工，讓通行環境更加安全、平整。

另外，郭建盟議員則提到，針對市區中山、民生路口東南側停車場出入口動線不良，導致車流壅塞、影響居民生活的問題，他與道工處、興富發公司、玉衡里蔡瑞彬里長及住戶辦理現場會勘。

郭建盟指出，經採納蔡瑞彬里長的建議，決議將現有停車場出入口調整為「雙出入口分流」設計，增設專用進出車道，避免車輛同進同出造成壅塞，全面提升通行效率與行車安全。

郭建盟說，特別感謝興富發公司同意負擔本案改善工程經費，並配合依道工處所提供的設計圖說進行施工，內容包含出入口調整、車道增設及標線配置等，並將依現場實際條件妥善規劃，確保施工與交通安全，預計於農曆年前完成全部改善工程。