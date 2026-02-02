「樂作家務隊」助身障兒自立 服務獨老居家清掃

台灣已邁入超高齡社會，獨老家庭漸成常態。台灣樂作創益協會首創「樂作家務隊」，協助身心障礙者學會技能自立，並與社福單位合作，安排這些身心障礙者至獨居長輩家中清掃環境，發揮「一份支持、兩倍幫助」的力量。

台灣已於2025年正式邁入「超高齡社會」，65歲以上人口突破20%。隨著人口結構改變，全台獨居長者高達約70萬人，「獨老」與「老老照顧」已成為社會常態。

台灣樂作創益協會不只長期支持身心障礙者，更設立「小作所」提供課程或作業訓練，包括紙袋穿繩、紙盒包裝等代工，以及清潔打掃等技能，並首創「樂作家務隊」，與地方或社福單位合作，鎖定缺乏陪伴、無力清掃環境的獨老家庭，到這些長輩家中打掃。

台灣樂作創意協會行政督導陳正評受訪時指出，「樂作家務隊」推動逾3年，已建立一套完整的流程，由地方單位或身心障礙服務中心轉介家中有打掃需求的獨居長輩，經社工評估後，安排「樂作家務隊」前往獨老家中打掃，2024年至今服務超過100場。

陳正評表示，「樂作家務隊」發揮「一份支持、兩倍幫助」的力量，不只讓身心障礙者學會自立、從中建立自我價值，也讓長輩在熟悉與信任感中感受陪伴。他說：『(原音)有些長輩真的很喜歡我們去，有時候長輩還會煮湯圓或者準備養樂多給這些孩子吃，那我們都說長輩你們已經很辛苦了，真的不用，他們就都會想要送這些小東西給孩子，然後甚至他們會期待一個月就一次，他們說沒關係，你們打掃多少沒關係，你們一定要來，因為你們來我就很開心，因為長輩可能平常沒有人去看他們，一個月有人去看他們，他們是非常、非常的開心。』

陳正評表示，「樂作家務隊」在服務過程中也會串聯許多社會資源，例如結合第三方資源送年菜或物資給長輩、改善獨居長輩家中的環境。他強調，協會未來仍會持續開發有需求的獨老家庭，讓這些學習自立的身心障礙者也能照顧更多有需求的人。