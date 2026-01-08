樂佩公主不是 Lisa！真人版《魔髮奇緣》公布男女主角網熱議

備受期待的真人版電影《魔髮奇緣》在經歷了一段時間的停滯後，如今正式宣佈重啟製作。最受矚目的男女主角人選終於塵埃落定，先前傳出「二代黑寡婦」佛羅倫絲普伊、席妮史威尼，甚至BLACKPINK Lisa等人有望獲選，但確定全都出局。

女主角由曾演出影集《泰坦》的澳洲女星蒂根卡芙特（Teagan Croft）飾演樂佩公主，而男主角費林雷德則由迪士尼《殭屍高校生》系列的熟面孔麥洛曼海姆（Milo Manheim）擔綱演出。這項選角消息立刻在社群媒體上引發熱烈討論。

女主角蒂根卡芙特最廣為人知的角色是在超級英雄影集中飾演「酷姬」，她那充滿靈氣且帶有一絲倔強的特質，被認為能為真人版樂佩注入不同的生命力。身為澳洲演員的她，先前也在改編自真人實事的電影《逐夢大海》中，完美詮釋了十六歲獨自航行全球的傳奇少女。

而飾演費林的麥洛曼海姆則是迪士尼頻道的資深明星，他不僅在《殭屍高校生》系列中展現了精湛的歌舞實力，更曾在《與星共舞》中奪得亞軍，其充滿魅力且帶點頑皮的銀幕形象，與原著中那位迷人又幽默的獨行俠大盜不謀而合。

這2010年推出的賣座動畫電影《魔髮奇緣》，講述了樂佩公主的傳奇故事。她是一位擁有神奇魔法長髮的公主，長年被困在與世隔絕的深山高塔中，直到遇見了一名冒險闖入、名叫費林雷德的通緝犯大盜，並在他的幫助下脫離囚禁，這才首度踏入外面的世界。

該片當年由曼蒂摩爾與柴克萊威擔綱男女主角配音，憑藉著動人的樂曲與幽默的劇情，在全球橫掃超過5.91億美元的票房。這部作品不僅票房亮眼，更在後續催生了一系列深受影迷喜愛的衍生作品，包括2012年的短片續集《魔髮奇緣：幸福前奏》，以及在迪士尼頻道播出的熱門系列動畫影集《樂佩的魔髮冒險》，成功地將這個現代經典童話延續至今。

事實上，真人版《魔髮奇緣》的開發之路並非一帆風順。該項目最早於2024年年底被報導進入開發階段，但隨後因真人版《白雪公主》的票房反應不如預期，曾於2025年4月一度傳出停擺消息。然而，隨著真人版《星際寶貝》在2025年創下突破十億美元票房的佳績，迪士尼顯然重拾了對動畫改編電影的信心。目前，迪士尼旗下的真人化版圖正穩步擴張，除了這部《魔髮奇緣》，由巨石強森主演的真人版《海洋奇緣》也已定檔於2026年7月10日上映。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導