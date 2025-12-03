樂動無礙展現活力 臺北市舉辦特教生體育競賽

臺北市舉辦114學年度國中身心障礙集中式特教班學生體育競賽，體驗闖關遊戲 「

活動展現特教學生的運動潛能與毅力

活動開幕式帶領全場親師生動起來，活力全開

臺北市教育局在萬華國中舉辦「114學年度國民中學身心障礙集中式特教班學生假日體育競賽活動」，有17所學校、超過200位特教學生熱情參與，還有家長、助理員與上百位志工。活動現場不僅有學生奮力揮汗的畫面，也有家長與志工熱情加油的身影，每一個笑容都閃耀著自信與成就感。

臺北市教育局表示，今年活動以「愛無障礙、動起來」為主題，融合運動趣味與融合教育的精神。開幕式由具職能治療專業背景的老師帶領，全場親師生隨著旋律一起暖身，舞出活力。本次活動設計以「適應體育」為核心理念，結合學生能力差異，規劃多元且富教育意義的挑戰項目，包括「活力拍檔」、「躍動小將」、「飛龍向前」、「跨越重圍」等體能競賽及「萬中選醫」、「萬中選餓」、「萬中選衫」、「萬中選塑」等闖關活動，讓學生在遊戲中學習，在互動中成長，達到寓教於樂的目標。

臺北市教育局表示，每一位學生都有無限的可能，只要給予舞臺，他們都能大放異彩。這次活動不僅展現特教學生的運動潛能與毅力，更凝聚了家長、教師與社會志工的力量。

