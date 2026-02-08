樂合慈善會愛心不間斷 民雄350位弱勢戶寒冬添暖

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者邱嘉琪/嘉義報導】嘉義市樂合慈善會於8日在民雄國中禮堂舉辦「2026年寒冬送暖公益活動」，邀請設籍民雄鄉的350位弱勢戶到場領取民生物資及關懷金，每戶發放關懷金新臺幣2,000元，該會持續9年的愛心，在冷冽的寒冬中不斷傳遞溫暖。

關懷戶到場領取物資，感受溫暖，安心過好年。(圖／記者邱嘉琪攝)

活動今早在民雄國中登場，民雄衛生所提供免費健康檢查服務、嘉義市書法學會進行春聯公益揮毫、嘉義市美容美髮造型指導員職業工會與吳鳳科技大學老師提供公益義剪服務、聖倪國際股份有限公司則捐贈全新衣物供弱勢家庭自由索取，並由開心樂團帶來現場演奏，讓寒冬中的關懷行動更添溫暖。

現場公益義剪服務。(圖／記者邱嘉琪攝)

樂合慈善會理事長劉振炎表示，樂合慈善會成立至今已滿30年，今年是連續第9年舉辦寒冬送暖活動，每年選定不同鄉鎮進行關懷。今年特別選擇民雄鄉，並由民雄鄉公所協助通知真正需要幫助的弱勢家庭前來領取物資與關懷金。

劉振炎也特別感謝阿里山同濟會、啟呈慈善會出錢出力，以及十多家善心企業與會員的熱情支持，短短不到一個月即募集到70萬元善款及7大項民生物資，總價值近百萬元，讓弱勢家庭能在農曆年前感受到社會溫暖。

春聯公益揮毫。(圖／記者邱嘉琪攝)

民雄鄉長林于玲指出，「政府資源有限，民間力量無窮」，樂合慈善會整合各界力量，成為公益關懷的最佳典範。透過公所提供名冊，不僅照顧列管低收入戶，也讓許多邊緣戶獲得實質協助，對於慈善會長期投入地方關懷表達由衷感謝。

全新衣物供弱勢家庭自由索取。(圖／記者邱嘉琪攝)

啟呈慈善會榮譽理事長、嘉義縣議員黃啟豪也表示，受劉振炎理事長邀請，啟呈慈善會動員20位志工到場協助，並提供民生物資給弱勢家庭，秉持「人飢己飢、人溺己溺」精神，有錢出錢、有力出力，攜手完成此次寒冬送暖行動。

民雄鄉長林于玲與樂合慈善會理事長劉振炎及總幹事張文榮等幹部合影。(圖／記者邱嘉琪攝)

適逢寒流來襲，氣溫10度上下，接獲通知的弱勢家庭一早便前來排隊領取物資與關懷金，許多民眾感動表示，這次的寒冬送暖活動「足感心」，讓他們能在農曆年前備齊生活所需，安心過好年。