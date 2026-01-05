樂園成監獄2／五成早夭！野柳海洋世界又違法繁殖 母子3海豚困小池如囚犯
野柳海洋世界爭議不斷，除海獅、海豹生活場域如豬圈外，園方明知後場環境惡劣，竟不顧海豚高達5成的早夭率持續非法繁殖，2024年又「創造」新生命，如今小海豚只能跟著母親與另隻雌性被困在僅3巴士大小的水池，面對動保團體抗議，園方還拒絕保證不會再有「意外」，更大言不慚稱「你帶保險套都會懷孕了，你他X的怎麼保證牠不會懷孕？」離譜言論點燃動保圈怒火。
野柳海洋世界於1981年開幕，是台灣第一座海洋動物主題樂園，也是許多人童年回憶，而根據台灣動物社會研究會和黑潮海洋文教基金會公布的「台灣海洋哺乳動物圈養表演調查報告」，在海豚尚未被列入保育類禁止捕捉期間，該園區於1980年到1990年，至少五度向澎湖漁民購買海豚已作表演之用，前後買下海豚超過60隻，近年則只剩10隻上下，園區卻無法清楚交代海豚去向。
而該園區早年以海豚海獅表演和高空跳水聞名，但隨著動保意識抬頭，國際共識已明確認定鯨豚不適合圈養，呼籲台灣應終止圈養並啟動退場機制，海保署因而成立專家學者、動保組織組成的輔導小組，以協助業者停止娛樂性質展演、改善園區內的動物福利，希望在維護動物福利及業者權益下，逐年完成退場轉型。
台灣動物社會研究會副執行長陳玉敏表示，野柳海洋世界竟不顧共識，在私下持續繁殖，過去一年小組共召開5次會議、2次現勘，但2025年6月再次前往野柳現勘時，動團代表才發現園區竟有10隻海豚，與官方公布的9隻數據不符。
陳玉敏說，動保團體追問海保署，這才坦承新生小海豚於2024年7月出生，新北市動保處在當年就知情，政府竟與業者一同隱匿，這更並非野柳海洋世界首次違反繁殖。
台灣防止虐待動物協會執行長姜怡如表示，野柳海洋世界是違法累犯，在2015年就非法繁殖出3隻新生幼豚，每隻卻只被新北市政府開罰5萬元，其中一隻出生一個月就早夭，2021年到2022年野柳再次申請繁殖計畫，又繁殖出2隻幼豚，但牠們一隻剛出生就死亡，另一隻則在一歲多時離世，早夭率高達5成。
即使新生海豚接連離世，野柳海洋世界仍沒有放下繁殖計畫，該園區在2020年又提出繁殖計畫，聲稱要進行希望透過觀察與記錄印太瓶鼻海豚於圈養環境中之聲波互動、繁殖與伴養行為等生理與生態資料的研究，計畫獲准後在2021年開始，後經海委會同意延長到2023年底，2024年出生的小海豚則被認為是「逾期」出生，受孕時間的確在計畫核准期間內，因而海委會僅開罰1萬元。
令人難過的是，新生海豚生命起點並非大海，而是無窮無盡的囚禁，姜怡如指出，目前園區將母帶子與另隻雌性海豚，關在展區後方約僅3台巴士的極小水池，時間更超過一年，惡劣飼養環境極度危害動物福利，面對動保團體質疑，野柳海洋世界卻拒絕保證不會再「製造」出新生命。
姜怡如與陳玉敏2025年12月，與野柳海洋世界廖姓負責人一同到新北市政府開會，2人再次提醒廖不得繁殖出新生個體，廖卻爆粗口稱：「你帶保險套都會懷孕了，你他X的怎麼保證牠不會懷孕」，粗魯言論點燃動保界怒火。
而野柳海洋世界繁殖計畫的研究正當性也備受質疑，黑潮海洋文化基金會董事蔡偉立表示野柳水族館所做池內鯨豚母子聲波的研究印證了野外的觀察，並不是創新的研究或帶來重大的新發現；至於繁殖與伴養等生理資料僅有助於瞭解圈養鯨豚狀態，對野外鯨豚的貢獻很少。即便依照科學研究步驟取得的資料，也未必有學術價值。
蔡偉立也認為，人工圈養鯨豚的環境無論如何寬廣與改善，永難及於自然海洋的深邃壯闊。五十年來的鯨豚圈養歷史已經顯示鯨豚族群無法在人工環境中茁壯，動物福利狀態永遠都有層出不窮的問題。海豚的壽命長、智能高、身心和社群需求都高，在海中活動範圍廣大，這些特質都不適合繁殖作為實驗動物。同時牽涉實驗動物的使用與銷毀也有倫理的問題。
動保團體因而聯合呼籲，認為野柳海洋世界多次違法繁殖行為已構成情節重大之違規，主管機關應廢止野柳的展演許可證，並要求野柳採取嚴格的節育措施，停止任何形式的繁殖，終止圈養悲劇的延續。
動保團體也期盼主管機關啟動野放評估計畫，並成立「海洋庇護所」，讓退休鯨豚能免於囚禁，透過行為訓練一步步的嘗試讓牠們回到大海，如果已不適合回歸，也能在合適的天然環境下，提供鯨豚更符合動物福利的生活條件，並保有基礎的人為照顧。
對此，野柳海洋世界暫無回應。新北市動保處表示，本案已召開第1次委員會審查「野柳海洋世界動物展演許可證展延」，園內動物飼養環境及狀況，後續業者刻正依委員會專家學者建議改善。
海保署回覆，依據野柳海洋世界所提供海豚陳列展示計畫書，海豹、海獅飼養空間符合美國聯邦法規海洋哺乳類最低空間飼養標準要求，而牠們屬人工繁殖個體，雖不適用野生動物保育法相關規範，惟仍受動物保護法規範，其主管機關並依權責辦理相關評鑑與查核作業。
而海保署在2024年「鯨豚展演輔導小組」，有關飼養空間之改善作為，輔導小組建議業者落實動物分區輪替使用飼養池之管理方式，以增加空間使用彈性，並降低單一空間長時間使用所可能造成之壓力；另鑑於海豚池周邊遮蔽設施相對不足，亦建議業者檢視遮蔭條件，並記錄場域紫外線暴露之相關數據，作為後續環境調整與管理之參考依據。
輔導小組認為應依循具科學依據之飼養管理原則，結合環境豐富化措施，提供適當之感官與認知刺激，以促進圈養鯨豚之身心健康，並有效降低壓力反應及預防刻板行為之發生。
