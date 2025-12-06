樂團主唱多劈「不雅片瘋傳」遭公司嚴懲！PO報案單認錯

樂團Only Monday主唱Tee接受公司的懲處。(圖/IG@tee.onlymonday)

泰國樂團Only Monday主唱Tee（本名Teepakorn Kumsuree）風波不斷，今年7月陷入多次劈腿爭議，最近網路又傳出他和前女友的私密片，所屬唱片公司GeneLab震怒，全面暫停樂團活動、下架平台所有的音樂等。對此，Tee赴警局報案，說明影片並非自己外流，但對於受影響的人感到抱歉。

GeneLab於4日發聲明，對Tee祭出嚴重懲罰，除了終止Only Monday的所有演出活動、撤除所有代言和合作，連所有的歌曲都從音樂平台下架，停止收益。對於本次的風波，GeneLab沒有置身事外，已經展開調查。

Tee 5日在社群公開發文，表示已經前往警察局報案，證明自己不是外流影片的兇手。目前警方已經初步掌握線索，但案件還在調查階段，暫時無法對外公開細節。對於公司實施的嚴懲，Tee願意接受並承擔所有的責任，也向受到影響的所有人致歉，「即使影片不是我傳出的，我仍然明白這起事件對社會、歌迷、相關人士以及所屬公司造成的傷害。我再次向大家致上最誠摯的歉意。」

Only Monday原先是人氣樂團，卻因為接連的醜聞事件，演藝事業跌落谷底。鼓手Frame為此崩潰地發文，他、貝斯手Prod和工作人員事先完全不知情，團隊一直努力地維持形象，如今被主唱的私人風波連累，相當不捨團隊過去多年的努力化為烏有。貝斯手Prod亦發文向受害者和粉絲道歉，他表示震驚又失望，強調團員跟主唱的爭議無關。

回顧風波，Tee前女友Belle曾在直播中控訴，交往期間Tee劈腿的次數超越10次。被揭發渣男真面目的Tee，承認自己確實背叛Belle，深深懊悔傷害對方以及粉絲。想不到才過幾個月，又爆出私密片外流，Tee的聲譽、事業全毀，也波及到無辜的團員。

★《中時新聞網》提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害、移除下架性影像，洽性影像處理中心、終結性影像，不拍攝、不持有、不下載、不分享。

根據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。提醒大家勿加入跪求、私給等行列以免觸法。

根據刑法刑法319-3條，未經他人同意，無故重製、散布、播送、交付、公然陳列，或以他法供人觀覽其性影像者，處五年以下有期徒刑，得併科50萬元以下罰金。 犯前項之罪，其性影像係第319條之1第1項至第3項攝錄之內容者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科50萬元以下罰金。

