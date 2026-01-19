樂團主唱感冒兩周 自招一天連唱兩場：偏硬

主唱小王子將過生日，歌迷聯手團隊提前慶生。（植光土壤音創提供）

生命樹成軍15周年音樂計畫持續推進，以Full Band Live形式首度登上國際級音樂殿堂 Billboard Live TAIPEI。團員「完全體」姿態登台演出，17＋1首經典歌曲宛如時光迴廊，陪伴歌迷重溫15年來的感動。

短短不到一個月內，生命樹連續舉辦兩場型態與概念截然不同的專場演唱會，成員們直言每一場演出都是從零開始，歷經百餘天不斷討論與激盪才完成，相當辛苦。主唱小王子也坦言，頻繁移動的交通時間反而最煎熬，「想多做什麼卻什麼都做不了」，仍不忘感謝團隊全力支援，一起挑戰更多不可能。

新歌段落，小王子坦言自己已感冒2周，儘管積極治療、天天泡溫泉調養身體，演出前仍難免緊張，擔心聲音狀況。不過正式演唱成團以來最高音作品〈黑羊〉時，他順利完成挑戰，還自嘲一天連唱兩場專場演出「偏硬喔。」

演唱會中段，團員青春為減輕小王子的聲音負擔，主動扛起Talking重任，卻因小王子幾乎每首歌都要換吉他，Talking時間不斷拉長，現場撩粉金句連發，其中「給他15秒，給你一輩子的回憶」更被歌迷封為最撩名言。團內「全能Carry王」小N則分享，為了避免重演感謝祭時彈到抽筋的狀況，特別在演出前戒酒並加強肌力訓練，並與青春相約下個月挑戰登上日本 Billboard Live 演出，讓感冒尚未痊癒的小王子忍不住搞笑抗議：「你看看，他們都沒在擔心我的。」

值得一提的是，歌迷得知小王子生日將至，特別與團隊及場館合作，提前為他慶生。小王子感動之餘，也許下生日願望，希望家人們都能健康平安，也期盼所有音樂人朋友能持續堅持夢想，讓音樂帶大家走向更多、更遠的舞台。

