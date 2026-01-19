樂團主唱感冒2周挑戰高音域 自嘲「行程偏硬」結局曝光

生命樹日前首次登上Billboard Live TAIPEI演出。植光土壤音創提供

樂團「生命樹」日前首次登上Billboard Live TAIPEI演出，不僅加入鍵盤手與電吉他手，以完整樂團編制登台，舞台與視覺也以大型演唱會規格打造。短短時間內接連完成兩場專場，對團隊而言是極大挑戰。主唱小王子坦言，兩場演出皆從零開始、歷經百日以上反覆討論與磨合，感謝團隊一路相互支援。

演出當晚，生命樹以全新 Intro 與視訊帥氣開場，接連演唱〈生命樹〉、〈劍魚〉、〈風見雞〉、〈沒有錯〉、〈凡夫〉等代表作，現場氣氛熱烈。小王子透露自己感冒已兩週，雖已積極治療，搭配每日溫泉伺候，加速身體恢復到最佳狀況，演出時還是不免緊張，所幸順利完成音域極高的〈黑羊〉，他幽默自嘲行程強度「偏硬」。

另一首新作〈白色迴廊〉則首次完整公開演出，期盼將歌曲中的溫暖與療癒帶給歌迷。近期〈黑羊〉MV已正式上線，而故事的回應與結局，將在〈白色迴廊〉MV中揭曉。演唱會後半段，生命樹接連獻唱〈蟻〉、〈石頭〉、〈漂流星球〉、〈我們都不完美〉，安可曲以〈一起飛行吧〉、〈寂寞喬治〉、〈Knock Knock〉作結，與歌迷相約未來的15年繼續同行。

值得一提的是，歌迷也提前為即將生日的小王子慶生，他感性許下願望，期盼家人平安健康，並希望音樂人朋友們能持續堅持夢想，讓音樂帶大家走向更遠的舞台。

