樂團主唱慘死「電動座椅架」下！活壓斷肋骨搶救10小時無效
中國樂團「普通搖滾樂隊」12日在微博發出訃告，證實女主唱阿珍（本名解惠鈞）9日因意外不幸身亡。根據樂隊說明，她當天工作時，胸腔遭劇院大型電動座椅架意外擠壓，造成肋骨斷裂並導致呼吸困難，經送醫搶救10餘小時仍宣告不治，於10日凌晨離開人世，消息震撼樂迷與音樂圈。
「普通搖滾樂隊」在訃告中回憶，解惠鈞自「普通搖滾樂隊」成立4年來，以主唱身分創作十餘首作品，並活躍於公益活動、女性獨立運動及獨立音樂推廣等領域。她同時身兼小提琴手、烹飪高手，也是團員們心中最可靠的朋友。
訃告中也提到：「她是工作一絲不苟的阿珍，是堅守音樂夢想的鬥士，是喝著啤酒邊哭邊笑的『神經刀』，也是善於傾聽並給予溫暖的知心大姐姐。」最後以樂隊歌詞悼念：「當整個世界的燈失去意義時，我們再醒來。希望大家記得那位在漫漫人生路上，曾短暫陪伴過你們的桃子姐。」令人不捨。
此外，樂團也發布聲明澄清，表示事故非「汽車電動座椅」，而是劇院大型座椅設備，呼籲外界勿被錯誤訊息誤導。並澄清網路上近日出現關於阿珍離世的大量相同內容新聞，非樂隊操作買熱搜，強調「大概不會再進行演出活動，我們不需要流量」。
據公開資料顯示，普通搖滾樂隊來自遼寧大連，風格偏向後龐克（Post-Punk）。2022年底推出首張專輯《濱城勁歌金曲選集》，2023年展開全國巡演，足跡遍布南京、上海、廣州等十餘座城市。解惠鈞不僅是樂隊主唱，也是樂隊核心創作者與小提琴手，對團體貢獻深遠。
