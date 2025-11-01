樂團主唱扮女裝原因藏洋蔥 李竺芯自嘲抱蛋：一堆肖查某

李竺芯與百合花攜手合作。（圖／讀者提供）

第16屆金音獎頒獎典禮今（1日）在北流登場，樂團百合花與新科金曲台語歌后李竺芯攜手合作，配合以強調性別平權、女性觀點的主題「她也不例外」，從選歌到造型都充滿「女人味」。百合花主唱奕碩更在台上使出「快速換裝之術」，變成婀娜多姿的女伶，高唱〈假使我是女人〉，以突破性的表演傳達歷史人物真實故事及背後嚴肅主題。

提及此次扮女裝登場的契機，奕碩表示：「其實腦中第一個浮現的歌就是〈假使我是一個女生〉！」這首歌靈感來自1950年代政治受難者蔡志愿在獄中的自白，講述他在逃亡期間男扮女裝躲避追緝，卻意外發現自己內心對「變裝」的渴望。因這段真實故事啟發創作動機的奕碩表示： 「前輩所承擔的不只是生存壓力，更是思想與自我表達的勇氣，讓我覺得在金音獎這個以『勇』為主題的舞台上重現這首歌，是一種非常有意義的致敬，也希望我的妝扮能讓蔡志愿前輩在天上看到會心一笑，知道還有人記得他的故事。」

百合花主唱奕碩男扮女裝。（圖／讀者提供）

過去曾在小型演出中以女聲造型演出的奕碩，為了金音獎二度換上女裝，參考了1970至1980年代日本女性的復古時尚風格，甚至為了快速換裝，還請服裝老師將洋裝特製成魔鬼氈版本，他笑說：「團員們都很支持我，還陪我練習快速變裝！」被問到如果自己真的是女生，會是什麼樣的女生？奕碩笑答：「我應該還是會是個藝術家吧，但希望不用被稱作『女藝術家』或『美女藝術家』，而是單純被看見為一個創作者。」

李竺芯今日身穿一襲白色性感禮服大秀美背，總是在鏡頭前以長捲髮示人的她特別編了長捲髮馬尾，而今年百合花以《萬事美妙》入圍6項大獎成為大贏家，李竺芯自嘲報名了卻「抱蛋」，通通摃龜沒入圍，坦言當下心情難免失落，不過她覺得金音獎風格多元，能藉此讓大眾聽見更多音樂也是好事，「我覺得實至名歸，金音獎就是一堆肖查埔、肖查某在裡面。」

