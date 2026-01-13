樂團主唱旁觀霸凌現場！受害者如《大法師》吊掛 墜落畫面太震撼

記者徐珮華／台北報導

樂團「生命樹」推出新歌〈黑羊〉，MV取材於求學階段的故事，延伸每個人在成長過程可能遇到的霸凌議題，呈現受害者、加害者及旁觀者視角，顛覆心中對黑白的定義——有時你以為的善良幫助，反而將人推入萬劫不復。MV團隊出動大型吊掛器材，以高空墜落鏡頭捕捉心境碎裂的瞬間，將受害者內心墜落感轉化為強烈的視覺衝擊，還原成長過程中難以言說的沉重。

MV由林祐銓飾演同儕眼中格格不入的「害群之馬」，無論對錯是非，同學們集體霸凌成為唯一答案，甚至連師長也放任事件發生。主唱小王子始終以旁觀者的姿態存在，看似男主角在黑暗中唯一的浮木，卻始終保持著一種清冷的距離。當他終於在關鍵時刻伸出援手，那份遲來的協助，卻意外成為壓垮駱駝的最後一根稻草，將男主角推向萬劫不復的深淵。

林祐銓飾演MV中被霸凌者。（圖／植光土壤音創提供）

林祐銓戲份吃重，必須在體能與情感的極限邊緣，演繹內心世界與現實崩塌的重疊，如同一隻「黑羊」，在眾人的推擠與唾罵中一路退向邊緣，最後更被推上命運的刑台，從高空直線墜落。吊臂拍攝進行時，早已抵達片場的小王子親眼目睹，起初雖感到屏息與些許恐懼，卻在鏡頭的張力中看見了情感被徹底提煉的生命力，「感覺雖然可怕，但好想實際體驗看看，這種將痛苦轉化為畫面的過程太震撼了！」

林祐銓吊掛鏡頭，猶如經典恐怖片《大法師》。（圖／植光土壤音創提供）

談起學生時期，小王子爆料自己算是不太乖的一群，也承認人生許多的難得回憶正是在這段時期發生。他認為，唯有不甘於現狀，才能看見不一樣的風景：「慶幸當時的我不甘被體制馴服，那是生命中最快樂、也最勇敢的時期。正因為那時的挑戰，才換來如今能自由創作的靈魂。」作為生命樹的「內耗王」，如今他也找到方法讓自己擺脫內耗。

