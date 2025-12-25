樂團主唱曝吐血悲劇《冏男孩》、《泥娃娃》男星力挺

樂團百合花近日釋出新歌MV。（自來有限公司提供）

樂團百合花近日釋出新歌〈龍眼〉MV，找來在電影《泥娃娃》表現亮眼的李冠毅共同演出，攜手三位團員譜出一段青春自然氣息的情感友誼。主唱奕碩繼上次挑戰變裝粉墨登場後，這次在MV中也有吃重的表演，他笑說：「很開心能嘗試不同演出設定，希望在文青的劇情裡，給大家一些灑狗血的結尾悲劇。」

主唱奕碩確實在新MV裡再次解放內心戲癮，不僅在尾段融入吐血橋段，臉部還出現微妙表情變化，細緻推動整個劇情發展，他笑說：「能給自己一個新的挑戰很新鮮，所以就嘗試灑狗血的結尾給大家精細，其實我一直想嘗試光良〈童話〉MV裡生病女主角的那種角色。」

廣告 廣告

除了釋出〈龍眼〉MV，百合花也加入「滾石撞樂隊」翻唱企劃，重新改編潘越雲經典代表作〈情字這條路〉，百合花表示：「潘姐一直是我們學習的對象，無論台、華、英語都能唱出她獨有氣質。〈情字這條路〉是她首張台語專輯的歌曲，更是少見詞、曲、唱都由女性來完成，這首歌在80年代誕生，彷彿是為『新台語歌運動』埋下新的伏筆，很榮幸這次能透過男性的表現來向經典致敬。」這也是百合花繼黃妃的〈追追追〉之後，再次挑戰翻唱女性台語歌，樂迷更敲碗：「希望有機會聽到百合花整張女性台語翻唱之作。」

更多中時新聞網報導

帕拉斯PALLAS超夯 跨年連趕3場

中信盃台日高中棒球對抗賽 黑豹旗冠亞軍迎戰甲子園聯隊

NBA》金塊24顆三分球平隊史 擊潰爵士