樂團主唱活動途中遭後車追撞 慘摔車忍痛會合PALLAS 帕拉斯

【緯來新聞網】 新人樂團PALLAS 帕拉斯上月31日特別規劃「專輯帕帕走」面交活動，沒想到主唱 FAMA（馬瑋辰）在前往參加活動時，遭後方車輛追撞，對方疑似一時失神未注意路況，導致 FAMA 當場摔車、手部擦傷，所幸臉部並未受傷、並無大礙。團員得知後第一時間關心，還不忘打趣安慰：「還好臉沒有受傷就好！」經紀人則在一旁心疼表示：「那我們下次還是開車好了。」FAMA 簡單整理傷口、返家換衣後，仍立刻與團員會合，繼續完成「專輯帕帕走」任務，敬業態度也讓粉絲相當心疼。

PALLAS 帕拉斯貝斯手漢堡、吉他手小葵、主唱FAMA、鼓手大寶。（圖／迷音樂提供）

PALLAS 帕拉斯由主唱 FAMA（馬瑋辰）、吉他手小葵（彭立逵）、貝斯手漢堡（葉承翰）及鼓手大寶（魏浩宇）組成，出道前即獲五月天、周杰倫邀請拍攝〈恆星不忘 Forever Forever〉MV，總點閱數已突破 2500 萬次。成團前，他們個個打工經驗豐富、各擅勝場。主唱 FAMA 曾擔任房仲兩年，成功成交過兩棟上千萬豪宅；貝斯手漢堡在發片前已於樂器公司歷練成為小主管；吉他手小葵征戰無數 Live house、Pub 舞台。不過聊起往事，團內四人竟有三位在打工期間騎車摔過車，而且全都發生在 19 歲那年，其中摔得最慘的正是 FAMA，19 歲那年竟摔車多達 6 次，彷彿逃不過「逢九魔咒」。



團員們聊到這段過往，也不禁把目光投向今年正好 19 歲的鼓手大寶，叮嚀他務必要多加小心，讓大寶當場崩潰哀嚎直喊：「我不要～」笑翻眾人。也因此 FAMA 在「專輯帕帕走」活動當天再度遇上「車關」，團員一邊擔心、一邊又立刻大喊「過了！」、「運開了！」、「逢凶化吉嘍！」現場氣氛又驚又笑。



送專輯途中也充滿溫馨巧合，有粉絲當時正在小巨蛋觀看紅白演出，帕拉斯特地前往小巨蛋附近面交，粉絲興奮表示：「剛剛在紅白有看到帕拉斯的 MV！」更期待未來能看到帕拉斯登上紅白舞台演出。另有粉絲相約在鼓手大寶家中經營的「泰國小館」餐廳面交，大寶媽媽更貼心騰出一區空間，讓帕拉斯與粉絲簽名、合照，現場宛如小型簽名會，氣氛溫馨又熱鬧。

PALLAS 帕拉斯特別規劃「專輯帕帕走」面交活動。（圖／迷音樂提供）

「專輯帕帕走」活動大受歡迎，當粉絲親手接過帕拉斯送到府上的專輯時，往往感動不已，連粉絲的爸爸媽媽也跟著又驚又喜，直呼「真的很不可思議」。有家長當場大讚帕拉斯四位團員年輕卻相當上進、態度敬業，「越看越有趣、越聊越欣賞」，甚至熱情邀請團員直接進客廳坐下，一邊喝飲料、一邊吃炸雞聊天，氣氛宛如家庭聚會。過程中還有父母親笑問：「你們有缺女朋友嗎？」一度想把女兒介紹給團員，讓面交現場意外變成另類相親會，趣味十足。



隨後帕拉斯馬不停蹄跑遍新北市各地，足跡遍及中和、板橋、淡水，即使天候不佳下著雨，仍全員到齊、使命必達，完成所有面交任務，讓粉絲直呼「太拚了」。向隅粉絲也別失望，「專輯帕帕走」活動再加碼抽出 30 位幸運粉絲，將於 2/7（六）15:00，在西門徒步區（捷運西門站 6 號出口外），由帕拉斯親自逐一發送專輯並完成簽名、合照，消息一出立刻掀翻網路，粉絲狂喊：「提早過年啦！」

