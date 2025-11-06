樂團主唱當江蕙演唱會和聲 曝天后私下超敬業舉動

百合花拿下金音獎兩項大獎。（圖／金音創作獎提供）

百合花樂團以《萬事美妙》抱回金音最佳專輯、評審團獎兩項大獎，還首次擔任典禮表演嘉賓，攜手金曲歌后李竺芯同台飆歌。因去年大港開唱合作而結識的苗可麗，也在得獎後第一時間獻上祝福，她表示：「外星人終究被發現，沒辦法你們太耀眼，那天馬行空的想像力，讓台語歌有了不一樣的生命力，讓不同維度的人都能感受台語的美，實至名歸，大大恭喜。」苗可麗還不忘跟百合花邀歌，期盼未來還能再次同台對唱。

金音獎好成績讓百合花今年收穫豐碩，團員之間也都個別開外掛，完成不同任務挑戰，主唱奕碩日前擔任歌壇天后江蕙演唱會和聲，一起登上北高雙蛋舞台，完成20場演出，他謙虛表示：「能跟二姐江蕙一起同台唱歌，絕對是許多人的夢想，很榮幸能有這個難得機會，讓我獲得滿滿寶貴經驗。」奕碩更被江蕙的敬業深深打動，無論試音、彩排、總彩都是全力以赴，也真正感受歌手的專業與對歌唱的熱愛，奕碩更笑說：「準備演唱會這段時間，我都在觀察二姐的拖拍技巧，尤其她唱〈斷腸詩〉托得好美，是我們後輩值得學習的典範。」

百合花在金音獎與李竺芯一同演出。（圖／金音創作獎提供）

鼓手奕欣除了在團內掌握百合花音樂節拍，也跨團擔任椅子樂團的合作樂手，雖然兩團之間風格迥異，卻意外跟自我極端矛盾內心合拍，也讓他自在穿梭於兩組樂團，個別展現不同音樂能量。百合花日前完成《怪味》全台小巡迴現場演出，挑戰最純粹的三件式樂器編制，重新編曲帶來更真實的聆聽演奏，樂團也預告將會挑選精彩曲目，集結成一張Live實錄專輯並發行黑膠，敬請樂迷期待等候。

