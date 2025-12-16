樂團主唱疑似撞鬼！「濃霧中被喊名字」毛骨悚然過程全說了

冰球樂團時隔4年推出新專輯《我很抱歉》。何樂音樂提供

icyball冰球樂團由主唱王與鍵盤手蒙、貝斯手Nelson、鼓手士捷組成，時隔4年推出新專輯《我很抱歉》，音樂風格充滿濃濃80年代復古特色，最新深情主打〈不在乎〉用極簡的詞曲把偷偷愛的雙方，唱出一頭房間裡的大象，讓樂迷們一聽就陷入懷舊情懷。

新歌〈不在乎〉由士捷編曲，融入四人器樂、漸進加入的前奏，並找來擅長 R&B 的陳建瑋製作。主唱王表示：「很早就聽到建瑋老師做的《古倫美亞》，發覺他藏在 R&B 裡的幽默與深情其實跟我們很像，但表現更紳士一點，很適合我們這張專輯與這一首歌。」



MV邀來各務孝太擔任男主角、邵奕玫（米米）飾演女主角，兩人在生活百貨賣場裡上演了一段深夜的偷情約會戲碼！呼應MV主題，好奇團員們此生去過最獵奇的約會經驗與地點？士捷分享了浪漫旅程，是飛到日本觀看King Gnu演唱會：「很幸運的有抽到票，那機率低到堪比大海撈針。能夠和特別的人在特別的城市，聽一個在自己心中有獨特位置的樂團，是幸福的。」

Nelson去紐西蘭時挑戰高空跳傘，卻耍帥失敗：「想說來都來了！直接挑最高的高度15000英尺一躍而下，當下有種在拍《不可能的任務》的感覺，原本以為可以很帥在空中拍照，殊不知被風吹到嘴歪、臉變形超醜的。」蒙則顯得荒謬，約會時去玩一個多人沉浸式VR體驗《巴黎舞會》，當中有一段得戴著VR頭盔，不僅過程中找不到彼此，還有一段是要跟別人跳舞，他苦笑：「但牽到的手根本不知道是誰的！」



王的約會故事則是令人毛骨悚然，念大學時騎車載著曖昧對象去跑山，深夜直接從台中夜衝去南投日月潭，無奈天氣不好：「沒想到景色秀麗的大景到了深夜整個被濃霧籠罩，氣氛很詭異，停車不到3分鐘就決定返程。」接著卻發生了科學難以解釋的現象。他形容：「結果去時清朗的山路回程一路霧鎖，路上斷斷續續聽見呼喚我名字的陌生聲音，在濃霧中還差點撞上走在雙黃線上的拾荒老人，兩人一路沒有交談，以最快的速度回到市區。」

靜下來後兩人復盤，對方也有聽見聲音，但呼喚的是她的名字，也表示沒有看見老人，不理解為何要突然要煞車。這次經驗也讓他懂得與大自然無形力量相處：「事後，大學四年依舊繼續夜衝跑山，但經過土地公廟會在心裡禮貌性地打個招呼。」



