樂團主唱蔡維澤驚傳受困電梯！他無助求救喊：「好想尿尿」

近日，人氣樂團「傻子與白痴」的主唱蔡維澤發生了一段驚險又搞笑的插曲。蔡維澤在前往團員家時，意外被困在老公寓的電梯中，電梯卡在兩層樓之間，無法打開。面對突如其來的困境，他無助地大喊，甚至緊張到直呼「我好想尿尿」。

人氣樂團「傻子與白痴」的主唱蔡維澤被困在老公寓的電梯中 。（圖／翻攝自wei_jun0922 IG）

事件發生後，團員徐維均在社交平台上分享了當時的情況，幽默地描述道，當他們聽見大樓裡傳來大喊聲，以為發生了什麼事情，結果卻發現是蔡維澤被困在電梯裡。由於電梯無法強行打開，他們只能緊急通知消防隊前來救援。

廣告 廣告

在消防人員的協助下，蔡維澤最終順利脫困，並且沒有受到任何傷害 。（圖／翻攝自wei_jun0922 IG）

幸運的是，在消防人員的協助下，蔡維澤最終順利脫困，並且沒有受到任何傷害。團員們在事後也安慰了他，讓這次驚魂記成為他們之間的趣味回憶。

延伸閱讀

曾心梅《一級棒》搭6男星合唱 康康突怒喊「黑白講」洩心聲

南珉貞腳傷後露面！曝復原狀況「幾乎滿分」 秀台語：有想我嗎？

沈玉琳停工治療血癌 潘若迪鬆口「大概過年前就可以回家」