樂團主唱被爆性侵遭取消團籍！本人61字發聲挨轟：最爛道歉文

台灣龐克樂團「離岸流」主唱兼吉他手吳仕群驚傳性侵，遭樂團官方取消團籍。（圖／翻攝自離岸流IG）





台灣龐克樂團「離岸流」主唱兼吉他手吳仕群驚傳性侵，樂團官方宣布取消團籍，本人也在社群平台上道歉，但網友似乎不買單，紛紛怒批「年度最爛道歉文。」

「離岸流」是成立於2020年的高雄台語龐克樂團，近期主唱兼吉他手吳仕群被控性侵，樂團在4日發布聲明，證實收到關於前團員吳仕群的嚴重指控，內容涉及其在與他人發展關係時，疑似未取得對方明確、積極且有效的同意。經團員會議充分討論後，基於保護相關當事人、團隊成員及樂迷的安全與信任，最後決議「自即日起，吳仕群永久除名，取消其團籍及所有相關身分，本團與其不再具有任何關係。」也強調將持續秉持零容忍的原則，不姑息任何侵犯他人意願或界線的行為。

廣告 廣告

而吳仕群本人也在社群平台發文表示，「大家好，我是吳仕群。 因為一些個人因素，我犯了錯，即日起我將卸下離岸流的主唱與吉他手一職，謝謝團員這些年的陪伴，也謝謝大家。」

在 Threads 查看

豈料道歉文一出網友一片罵聲，「笑死都還沒紅就搞性侵」「年度最爛道歉文」「這就是你對整件事的回應嗎？ 你決定略過所有你違反意願實施性侵害的事實，只用「你犯了錯」來假裝自己只是做出一點小小的不當行為嗎？ 你他媽真的太不龐克了，噁心至極」「你到底有沒有認真反省啊，你到底知不知道你自己做錯了？啊你是在謝謝什麼，不應該道歉嗎？」「你不是犯錯是犯『罪』，不要給我講的那麼含糊不清。」

對此經紀人發文回應，三年前受邀加入樂團，加害者曾經是他的朋友，令他痛心與羞愧，而他與受害者女方也認識，從女方口中得知後，吳仕群第一時間坦承此事，也向團員報告，「我不會，也絕不可能為他開脫。我們不會因為任何往日情誼而有所保留，而會以最堅定、最嚴厲的態度譴責他的卑劣行為。對於傷害的發生深感遺憾，亦難過自己無法阻止悲劇。」也強調尊重他人的界線不是建議，而是人生而為人的基本。

在 Threads 查看

東森娛樂關心您

尊重身體自主權！請撥打113、110



【更多東森娛樂報導】

●《還珠格格》爾泰54歲長這樣！ 體悟人生：什麼都是假的

●慣性劈腿挨轟渣男！天團男主唱「性愛片外流」經紀公司出手了

●被踢出F4！朱孝天妻子不忍了 心疼：莫名其妙被黑

