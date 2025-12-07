樂團主唱認了性侵！「道歉文挨轟」經紀人再補刀

娛樂中心／于士宸報導

2020年成立的台灣獨立樂團《離岸流》日前爆出震撼事件，主唱兼吉他手吳仕群遭指控涉入性侵案。據指控內容，他疑似在未取得對方「明確、積極且有效的同意」下與他人發生性行為。事件曝光後，樂團隨即宣布與吳仕群切割，並將他永久除名。此外，吳仕群也在社群平台發文坦承犯錯、並向當事人道歉；不過該聲明曝光後，卻遭樂團經紀人痛批「寫得非常爛」，再度掀起輿論熱議。





台樂團主唱認了性侵！道歉文挨轟「年度最爛」經紀人1句話再幫刀

《離岸流》爆出主唱兼吉他手吳仕群涉入性侵案。（圖／翻攝自IG ＠ripcurrenttw2020）

吳仕群在IG以白底黑字坦承犯錯，承諾將會深刻反省，並標註被害人誠摯道歉。（圖／翻攝自IG ＠mr.wu_0109）









吳仕群Threads道歉聲明遭網質疑敷衍。（圖／翻攝自 Threads ＠mr.wu_0109）









樂團《離岸流》發跡於高雄，是一支成立於 2020 年的台語龐克樂團，音樂風格深受日系、美系與台灣在地元素影響，深受獨立樂迷喜愛。沒想到，日前卻傳出成員吳仕群疑似在未取得對方「明確、積極且有效的同意」下與他人發生關係。消息曝光後，《離岸流》立即與他切割，並宣布將吳仕群永久除名，強調他自此與樂團無任何關聯；同時，樂團官方IG也向外界公開致歉。事發過後，吳仕群也在個人IG與Threads上先後發文，在Threads寫下：「大家好，我是吳仕群。因為一些個人因素，我犯了錯，即日起我將卸下離岸流的主唱與吉他手一職，謝謝團員這些年的陪伴，也謝謝大家」。另外也在IG以白底黑字坦承犯錯，承諾將會深刻反省，並標註被害人誠摯道歉，宣布離開《離岸流》。





《離岸流》經紀人強調不會因私人感情有所保留，痛斥吳仕群聲明寫得非常爛。（圖／翻攝自 Threads ＠asa5487）









不過，吳仕群的道歉聲明曝光後，引起外界質疑，怒批：「這就是你對整件事的回應嗎？」、「年度最爛道歉文」、「『性侵害』是『罪』不是『錯』喔」、「笑死這個道歉有夠隨便」、「不是第一次了，還道歉成這樣」。事後，《離岸流》的經紀人也表示更在Threads發文，強調「我們不會因為任何往日情誼而有所保留，而會以最堅定、最嚴厲的態度譴責他的卑劣行為」，不忘痛斥吳仕群「你聲明寫得非常爛」。

































《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》提醒您：尊重身體自主權！請撥打113、110

原文出處：台樂團主唱認了性侵！道歉文挨轟「年度最爛」經紀人1句話再補刀

