樂團主唱遭控性侵！被團永久除名後… 吳仕群發聲明道歉被罵爛爆

2020年成立的台語龐克樂團「離岸流」，其主唱兼吉他手吳仕群近日被控性侵，其團隊4日強調性侵零容忍，宣布將吳仕群永久除名，而吳本人昨（6日）在IG承認犯錯道歉，不過，該篇貼文禁止留言，讓網友們無法接受，經紀人陳鉅元也不禁罵：「你寫得很爛！」

「離岸流」2022發行首張EP、2024年底成員重組後再發新單曲〈湧頭〉，象徵重新出發，沒想到其主唱吳仕群卻被指控性侵他人，引起樂界關注。

為此，「離岸流」4日在臉書官方帳號對外發布聲明，表示內部接獲關於前團員吳仕群的嚴重指控，相關內容涉及他在與他人發展關係時，疑似未取得對方「明確、積極且有效的同意」，與樂團始終堅守的安全、尊重與界線價值嚴重相悖，性質重大，本團高度重視。

樂團說明，經充分討論後，基於保護相關當事人、團隊成員及樂迷的安全與信任，「決議自即日起，吳仕群永久除名，取消其團籍及所有相關身分，本團與其不再具有任何關係，」未來樂團將持續秉持性侵零容忍原則，不姑息任何侵犯他人意願或界線的行為，對於發生此事，讓粉絲與社會大眾誠摯道歉，讓大家失望了。

事發後，吳仕群IG頭像換成空白、其他貼文也全刪除，昨（6日）發一篇黑底貼文，承認自己確實犯錯，「因在未取得對方明確的積極同意下與對方發生關係，我明白這樣的行為已造成對方不適與困擾，我深切的感到抱歉。我會深刻反省，並且確保未來在任何情況下都以尊重與清楚的溝通為前提。這是我在尊重與界線上的重大疏失，在此跟對方表達最深切且鄭重的歉意。」

然而，樂團經紀人陳鉅元在Threads上說明，3年前受吳仕群邀請入團，如今發生嚴重且令人憤慨的性侵事件，自己也須承擔責任，「尤其加害者曾經是我朋友，這更加令我痛心與羞愧。」

陳鉅元表示，從女方口中得知此事後，第一時間向吳仕群求證，隨即切斷與他的所有社群連結，並向團員報告，「我因極度憤怒與無法接受其行徑，隨即退出樂團與所在群組。冷靜後意識到此行為的不負責任，因此也想向團員道歉。」

陳鉅元強調，自己絕不可能為吳仕群開脫，「我們不會因為任何往日情誼而有所保留，而會以最堅定、最嚴厲的態度譴責他的卑劣行為。對於傷害的發生深感遺憾，亦難過自己無法阻止悲劇。」對於各界批評，他理解，也會面對，至於吳仕群的道歉貼文，經紀人也不禁說，「你聲明寫得非常爛。」

《太報》關心您：若遭到性騷擾或性侵害，請撥打113專線，尋求專業協助。

