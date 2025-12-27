樂團因五月天而成軍 15周年感謝祭致敬偶像

樂團生命樹舉辦15週年感謝祭。（圖／植光土壤音創提供）

由小王子、青春、小N組成的生命樹，2025年6月成團滿15年，開啟15週年音樂計畫，日前舉辦15週年感謝祭，邀請歌迷們走進時光迴廊，一起重溫生命樹15年來的點點滴滴。在演出方面，限定的Acoustic Session讓全場歌迷聽到欲罷不能，青春在中場難得感性說，「因為這次演出全部都是『新的』，請大家喜歡『出錯』的我們。」演出後生命樹也和歌迷們乾杯，相約：「下一個15年，我們還要一起唱歌。」

感謝祭開場，生命樹以〈生命樹〉、〈讓我大聲唱〉等首張EP的歌曲揭開序幕，2001年因為喜歡五月天開啟成團計畫的生命樹，這次演出特別選唱五月天的〈相信〉，重溫成團的初衷，小王子表示小N是國小同學的哥哥，曾經一起在家裡寫歌，青春則是校園風雲人物，是最強的鼓手。如今各自在樂壇有一片天的生命樹，除了團內的音樂工作，也是許多華語歌手重要的幕後功臣，因此特別選唱寫給劉若英的〈人〉，不同於原唱的版本，讓滿場歌迷聽得相當過癮。

進入後半場，生命樹以新歌〈黑羊〉限定演奏版開始，弦樂特有的聲音特色，更加完整的呈現歌曲意境。當唱到〈石頭〉時，小王子邀請歌迷們拿起入場時的明信片，「這首歌是在我很痛苦的時候寫的，這次換你們接住生命樹了。」滿場歌迷的歌聲，也讓生命樹相當感動，享受著歌迷回饋給他們的愛。

