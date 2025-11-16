樂團女主唱「電動椅架擠壓」肋骨斷裂慘死 官方證實了「澄清1件事」

「普通搖滾樂隊」主唱解惠鈞離奇死亡。翻攝微博/Ordinary_Rock_Band



中國演藝圈再度出事！中國一個獨立樂隊「普通搖滾樂隊」女主唱解惠鈞（藝名阿珍），11月9日前在浙江嘉興工作期間，非常離奇竟遭舞台電動座椅架擠壓胸腔，解女當場肋骨斷裂、呼吸困難，雖然緊急送醫搶救十餘小時後不治身亡。樂團官方也出面證實死訊，雖然事發場地負責人稱事件屬意外，不過因為死因實在太過罕見，業內人士則推測可能是忘記切斷電源所致。

「普通搖滾樂隊」官方微博近日證實解惠鈞的死訊，「於11月9日上午，在工作過程中，胸腔意外受到電動座椅架擠壓，導致肋骨斷裂呼吸困難，送往醫院救治，在醫師團隊搶救十餘小時後，還是回天乏術，於11月10日凌晨，永遠地離開了我們。」

解惠鈞死因太過離奇，也在網路上引發各種猜測。對此，普通搖滾樂隊隔天再度發文澄清，「不是汽車電動座椅，是劇院的大型座椅。」呼籲粉絲不要被錯誤訊息誤導。

另外，樂隊成員們感性回顧與解惠鈞共同走過的4年旅程，「解惠鈞女士以主唱的身份，不僅高效率高質量地為樂隊創作了十餘首優秀的音樂作品。」除了音樂，她也積極參與公益、女性獨立運動與獨立音樂推廣，成員們都看在眼裡，「作為她的隊友和朋友，我們為此感到無比的驕傲和自豪！」

面對摯友離去，樂隊成員們希望解惠鈞「去到了更美的地方，繼續做她的音速少女」，並引用普搖歌曲中的一句歌詞，「整個世界的燈失去意義時我們再醒來，那個時候，我們是否還屬於清醒的陣營和理智的行列」，盼望粉絲能「繼續熱愛音樂、熱愛生活」，並記得「在漫漫人生路上，曾短暫陪伴過大家的桃子姐」。

根據媒體報導，事發地點為嘉興536藝術空間，場地負責人證實解惠鈞確實被場館內的電動座椅擠壓致死，當地官媒介紹，536藝術空間的多功能廳內部設置了伸縮座椅，能在劇場、展廳、走秀、影院等不同功能模式間轉換。專家也推測，類似電動座椅事故發生機率非常低，「這種情況很可能是忘記斷掉電源！」

