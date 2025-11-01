樂團寫歌弔念已逝鼓手「突歪樓想業配殯葬業」 HowHow曝「案子接不完」祕訣

野東西參與全台首檔大型樂團養成節目《樂團祭》。樂團祭提供

樂團養成節目《樂團祭》第10集迎來全新挑戰「商業主題」，邀請網路名人HowHow（陳孜昊）與金鐘、金馬配樂得主盧律銘擔任神祕客，兩人從不同角度點評樂團如何在理想與現實間取得平衡。節目中HowHow不改幽默本色，甚至透露不排斥和歌手老婆鄧福如組樂團玩金屬。

HowHow近年事業多元發展，從YouTuber、喜劇演員到和其他位YouTuber組成的樂團七月半中擔任貝斯手兼團長，皆有斬獲，被封為「業配之王」的他在節目中以過來人身分分享：「有點庸俗沒關係，要告訴年輕人，出社會膝蓋就是要軟。」被問到自己「最軟」的一次合作，他笑回：「每一次都很軟，但很多時候在妥協的過程，都會跟廠商磨出一個自己也沒想過的創意或者劇情。」他很幸運，從研究所畢業之後未經歷過「沒案子」的階段。

金馬配樂得主盧律銘擔任《樂團祭》神秘客，分享音樂創作的「商業考量」並非侷限。樂團祭提供

與 HowHow 一同登場的盧律銘則以專業角度分享，音樂創作的「商業考量」並非侷限，而是溝通與創意的延伸：「電影配樂一開始都覺得很酷，但後來導演、監製一定會有意見，如何在拉扯中找到平衡，就是不失去自我的關鍵。」HowHow 也附和：「有時改著改著，反而會找到原本沒看到的盲點。」

《樂團祭》第十集迎來全新挑戰「商業主題」，甜約翰笑稱自己「銅臭味很重」。樂團祭提供

節目中，各樂團紛紛以創作回應「商業」主題，展現不同面向的幽默與現實感。甜約翰笑稱自己「銅臭味很重」；野東西則表示此次準備的歌曲〈那瞬間〉原本是寫給已逝的鼓手，追憶往事到一半畫風突變，主唱突然展露黑色幽默的一面，「這個故事可以結合商業主題，範圍可以包含在殯葬業、保險業，或者是曾經有一段真誠的愛情擺在我眼裡，我沒有好好珍惜⋯⋯」話還沒說完就被身旁快要笑出來的團員制止，終結了這段訪問。

HowHow被封「業配之王」靠1招海撈，曝想與老婆鄧福如有「新計畫」。樂團祭提供

《樂團祭》第10集以「商業主題」為題，不僅揭開音樂背後的現實課題，也讓觀眾看到創作者面對市場時的真誠與自嘲。下一集節目將迎來「人生故事」篇章，更多樂團的真實告白與舞台挑戰，精彩可期。此外，《樂團祭》最終舞台將把樂團從棚內拉到現場，完整呈現音樂祭樣貌，於 12 月 5、6、7 日在新北大都會公園水漾啵啵廣場盛大舉行音樂祭。



