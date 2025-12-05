樂團帕拉斯 PALLAS成軍未滿一年「爆衝登入兩跨年舞台」被任賢齊親自點名開唱

帕拉斯 PALLAS 成軍不到一年，就迅速成為 2025 年最受矚目的爆衝系新人樂團。從被任賢齊親點加入「田中音樂節」，到登上年度大型音樂祭「500趴」，跨年夜還要在八里、台中兩地連趕兩場，新專輯《下天堂 Falling Down To Heaven》則將於 12 月 16 日正式發行。

PALLAS 的團名來自太陽系矮行星「智神星」的別稱，他們形容自己像四顆質量不同的小行星，在宇宙裡孤獨運行，卻因音樂而被彼此吸引。他們把青春裡的黑暗與光、夢想與傷痕化成旋律，寄給仍在某個角落努力生活、追夢、迷惘、孤單、心碎的每一個人，只想告訴你：「你並不孤單。」他們也清楚知道自己只是宇宙中忽明忽暗的小光點，隨時可能消逝，但在再次被看見之前，會用盡全力燒得更亮。

廣告 廣告

《下天堂 Falling Down To Heaven》以顛覆式概念為核心，反問世界：「誰說別人口中的地獄，不能是你心裡的天堂？」專輯以青春、夢想與現實的碰撞為起點，不討好、不妥協、不迎合，從「旁人眼中的非主流」視角出發，寫下那些曾被否定、質疑、勸退的夢想如何仍然值得燃燒。夢想與現實像是兩端的極端磁場，PALLAS 在作品裡把淚水、傷痕、爆裂與希望全部掏出來，即使頭破血流也要往前衝，像替所有追夢的人寫下一封又赤裸又憤怒、真誠又勇敢的青春宣言。

這股極端理念同樣刻進四名成員的性格裡。主唱 FAMA（馬瑋辰），宜蘭人、181 公分、雙子座，嗓音爆發力強、音色多變，能在古箏與爆裂搖滾間自由切換；吉他手小葵（彭立逵）185 公分、雙魚座，承襲 80、90 年代吉他英雄精神，堅持 SOLO 必須華麗又具技巧，是全場焦點；貝斯手漢堡（葉承翰）184 公分、天蠍座，不只穩定細膩，也能噴出高難度 SOLO，是全團的節奏脊椎；19 歲的鼓手大寶（魏浩宇），牡羊座，可自由切換金屬、龐克、流行等風格，爆裂能量讓整團像失控隕石般一路往前衝。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導