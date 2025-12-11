樂團成員慘淪「交友絕緣體」 同根生唱出抓包另一半劈腿創作靈感

同根生透過〈指仙〉呈現現代人戀愛焦慮等荒謬故事。笙根蘭陽提供

曾多次入圍金曲獎與金音獎的獨立樂團「A_Root同根生」，近期以新專輯《不小心降臨了A_Drop》展現其奇幻另類融合風格，主打歌〈指仙〉巧妙將現代網路交友軟體比喻為「用指尖召喚愛情與慾望」的符咒，透過詼諧又犀利的歌詞，呈現現代人戀愛焦慮、孤獨感及文明產物衍生的荒謬故事。

創作靈感源自都市文明焦慮與身邊朋友的真實經歷，團長智博表示：「我們觀察到大家對戀愛的熱議，加上朋友熱衷交友軟體，便把滑動螢幕比喻為新世代的降靈術。」他更分享身邊有人透過交友軟體結婚，也有人抓包另一半劈腿，真實故事宛如戲劇翻版。相對地，團員自身對交友軟體多屬「絕緣體」，僅有DK與魷魚曾嘗試，但都遭遇失敗經驗，展現現代戀愛的荒誕性。

〈指仙〉MV邀請原民YouTuber Ponay卜耐跨刀，化身真人版「指仙」，不僅詠唱族語協助填詞，還編排一套動感十足的手指舞，與編舞老師邱子瑋共同督促團員練舞。團員坦言這是出道十年以來最大的挑戰，但透過不分晝夜的勤練與Ponay的嚴格指導，最終MV成果協調俐落，成功將樂團塑造成兼具唱跳實力的獨立樂團。

團員們更在台北信義新天地APUJAN詹朴門市舉辦專輯快閃簽名會，首次呈現「不彈奏、不對嘴、只跳舞」的全球首跳表演，現場氣氛熱烈，歌迷甚至復刻MV妝容一同跳舞，快閃現場宛如即興舞池，創意十足。

值得一提的是，〈指仙〉從創作到MV拍攝歷經多次挑戰，多虧名導彭道森與多位貴人協助，最終順利完成，短短一周內就衝上樂團歷年觀看數最高的MV。專輯精裝版則與「見本生物」合作，融入精巧機關，呼應「文明病」題材，視覺與音樂雙重驚喜並行。

