樂團成員慘被當「工具箱」 身心崩潰求助心理諮商

同根生邀原民YouTuber卜耐大跳手指舞。（圖／笙根蘭陽提供）





獨立樂團「A_Root同根生」新專輯《不小心降臨了A_Drop》再次翻玩神鬼傳奇，擅長用音樂創作隱喻現代文病的他們再度發揮詼諧又犀利的敘事功力，以新歌〈指仙〉把網路交友軟體比喻為「用指尖召喚情感與慾望」的現代符咒，講述文明產物衍生的怪象及現代人戀愛焦慮及當代愛情的孤獨感。

提及創作靈感，團長智博以都市文明焦慮為出發點，察覺戀愛課題仍是當今大家熱門話題，加上身邊朋友熱衷交友軟體，便把「螢幕上動手指左右滑動」來召喚愛情的模式，形容為新世代的「降靈術」，智博更透露身邊朋友竟有人透過「交友軟體」來「抓猴」的荒謬故事，「有人因為交友軟體而結婚，連伴郎伴娘都是在同一個平台認識，但也有聽過朋友靠交友軟體意外抓包另一半劈腿，真實故事宛如戲劇翻版！」

有趣的是，團員竟都是交友軟體的「絕緣體」，僅有DK及魷魚使用過，不過都慘遭「滑鐵盧」。其中主唱魷魚才用幾天就發現平台上「可疑帳號」過多且詐騙氾濫，「我連滑手指都沒滑就刪了！」而DK雖然有「配對成功」，但卻因為太被動而失敗，「一直在等對方說第一句話，然後就沒有然後了！」

同根生都是交友軟體的「絕緣體」。（圖／笙根蘭陽提供）

私底下渴望談戀愛的DK坦言曾參加過朋友聯誼活動，不過也不了了之，被團員公認是「戀愛腦」的他還被爆料先前因為暗戀某個女生而自願當「工具人」的悲慘故事，主唱智博透露：「DK其實已經算是『工具箱』等級，即使這樣，對方還是不確認關係，DK也不被尊重，導致後來嚴重到需要心理諮商！」也因為多重打擊，讓對戀愛抱有憧憬的DK暫時抱持隨緣態度，「目前已經沒有像之前一樣急著想結婚，也覺得這個世道結婚生小孩要承擔的壓力很大，所以就慢慢調整心態。」

A_Root同根生有請原民YouTuber Ponay卜耐發功召喚「指仙」，他不僅詠唱「族語」助陣填詞，還大展舞學自編一套「手指舞」為MV增色，宛如真人版「指仙」降臨讓 A_Root同根生高喊「友情萬歲」。

而才華洋溢的Ponay還因為太喜歡這首歌，不僅寫歌還跨刀MV，變身真人版「指仙」幫團員DK「按摩」，可說把「指功」發揮到淋漓盡致。此外，Ponay還自告奮用加入編舞團隊，與編舞老師邱子瑋一起創造的動感十足的「手指舞」，更變身「教官」督促團員練舞，由於手勢複雜加上每次練舞都改一次動作，讓曾經有過唱跳經驗的A_Root同根生坦承：「是出道十年以來最大挑戰！」



