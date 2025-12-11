樂團成員慘被當「工具箱」 遭暗戀對象利用求助心理諮商

同根生推出新專輯《不小心降臨了A_Drop》。（圖／笙根蘭陽提供）

多次入圍金曲及金音獎的獨立樂團「A_Root同根生」推出新專輯《不小心降臨了A_Drop》，擅長用音樂創作隱喻現代文病的他們，再度發揮詼諧又犀利的敘事功力，以新歌〈指仙〉把網路交友軟體比喻為「用指尖召喚情感與慾望」的現代符咒，講述文明產物衍生的怪象及現代人戀愛焦慮及當代愛情的孤獨感。

提及創作靈感，團長智博以都市文明焦慮為出發點，察覺戀愛課題仍是當今大家熱門話題，加上身邊朋友熱衷交友軟體，便把「螢幕上動手指左右滑動」來召喚愛情的模式，形容為新世代的「降靈術」。智博更透露身邊朋友竟有人透過「交友軟體」來「抓猴」的荒謬故事，「有人因為交友軟體而結婚，連伴郎伴娘都是在同一個平台認識，但也有聽過朋友靠交友軟體意外抓包另一半劈腿，真實故事宛如戲劇翻版！」

有趣的是，團員竟都是交友軟體的「絕緣體」，僅有DK及魷魚使用過，不過都慘遭「滑鐵盧」。其中主唱魷魚才用幾天就發現平台上「可疑帳號」過多且詐騙氾濫，「我連滑手指都沒滑就刪了！」而DK雖然有「配對成功」，但卻因為太被動而失敗，「一直在等對方說第一句話，然後就沒有然後了！」

私底下渴望談戀愛的DK坦言曾參加過朋友聯誼活動，不過也不了了之，被團員公認是「戀愛腦」的他，還被爆料先前因為暗戀某個女生而自願當「工具人」的悲慘故事。智博透露：「DK其實已經算是『工具箱』等級，即使這樣，對方還是不確認關係，DK也不被尊重，導致後來嚴重到需要心理諮商！」也因為多重打擊，讓對戀愛抱有憧憬的DK暫時抱持隨緣態度，「目前已經沒有像之前一樣急著想結婚，也覺得這個世道結婚生小孩要承擔的壓力很大，所以就慢慢調整心態。」

同根生也邀請原民YouTuber Ponay卜耐助陣填詞，還大展舞學自編一套「手指舞」為MV增色，更變身「教官」督促團員練舞，由於手勢複雜加上每次練舞都改一次動作，讓曾經有過唱跳經驗的同根生坦承：「是出道十年以來最大挑戰！」歷經Ponay認真督促，加上團員在開拍前一周不分晝夜勤加練舞，MV成果令全體及導演非常滿意，手腳併用起來不僅協調一致，動作也俐落有型，儼然搖身一變成為樂壇優質「唱跳」樂團。

