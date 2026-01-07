樂團成員慘遭凌虐！囚禁審訊「殘酷畫面流出」生活無法自理崩潰了

記者徐珮華／台北報導

「icyball冰球樂團」由主唱王、鍵盤手蒙、貝斯手Nelson、鼓手士捷組成，推出新歌〈你要是真的愛我才不會這樣〉。MV劇情講述對於承諾關係、婚姻的恐懼，由士捷與曾入圍金鐘獎新進演員的李聿安演出，兩人在化成審訊的噩夢空間裡精彩飆戲，影像畫面帶有韓國復仇懸疑電影質感，更致敬楊德昌電影《恐怖份子》的經典畫面。

icyball冰球樂團〈你要是真的愛我才不會這樣〉MV邀請李聿安（中）助陣。（圖／何樂音樂提供）

士捷回憶拍攝過程，「MV開頭我被虐到生活無法自理、幾近崩潰，開始對女主角縱聲長嘯、癲狂眼神表示『你還能再對我做什麼』的那一幕，是最為困難的，也是整支MV拍攝的轉捩點。」更稱讚女主角：「十分佩服聿安，總是在每一顆鏡頭初始，就找到屬於那一顆戲的最佳狀態，當一個好演員，真不容易。」

廣告 廣告

在這場戲開拍前，士捷學著投入：「為了讓我進入最佳狀態，導演親自與我對戲。與他頭貼頭、鼻貼鼻對視的剎那，我終於感受到了那份不甘與癲狂，整個人融入屬於這個角色的『Zone』裡。」為了保持在角色入戲狀態，他特別沉浸其中好一陣子不太理會旁人，深怕導演、演員、劇組陪伴找到的狀態消失不見、浪費大家時間。

士捷在MV中「被虐到生活無法自理」。（圖／何樂音樂提供）

士捷在MV中「被虐到生活無法自理」。（圖／何樂音樂提供）

被問到對於婚姻或愛情是否有恐懼或嚮往，已婚的Nelson浪漫說道：「我對愛情與婚姻都是嚮往的。我認為愛情是一種選擇，也是一種自由。在相愛的同時，彼此都能成為更完整的自己，而不是失去自己。相愛一定會經歷摩擦、價值觀的碰撞與讓人心累的時刻，但即使如此，仍然願意繼續走下去。婚姻對我而言，不只是感情的延伸，而是一種被託付的關係。對我來說，婚姻是家的外殼，愛情是內在。」

士捷則分享：「存在於這個世界，跟大家一樣，我也有被理解、被接住的渴望，不管一段戀愛的結果是什麼，不會因此停止追求愛情，探索有趣、過程美好，也許結局不如人意，至少我們在某些夜裡接住過彼此，體驗過愛情魔力下的魔幻時刻。」蒙吐露愛情觀：「愛情對我來說其實是一個如果對了，就會很自然發生的狀態，我很難用嚮往或恐懼來形容，因為愛情是我的日常。」王大方回應：「如同生命，來去都是空手，那過程就都是選擇。我嚮往精彩的體驗，但不侷限任何形式的關係。」

更多三立新聞網報導

丁噹羞認「被求婚」！F4成員消失多年現身 激吻嗨喊：我們結婚了

莫莉前助理輕生亡！她昔自爆霸凌「帶頭公幹同學」片段被挖惹眾怒

林俊傑女友七七「遭爆假富二代」！突現身派出所被拍 真實身分掀議

蔡依林、林俊傑啟蒙！千萬流量兄妹檔出道 首演「緊張到胃痙攣」

