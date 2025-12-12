樂團成員玩交友軟體慘遭滑鐵盧 DK被爆是「工具箱」戀愛腦

「A_Root同根生」推出新作。（笙根蘭陽提供）

曾多次入圍金曲及金音獎、並在國際音樂節大放異彩的獨立樂團「A_Root同根生」頌歌大跳手指舞拜請「指仙」下凡為愛引路，召喚原民YouTuber Ponay卜耐大展歌舞降靈術助攻。

以「新譯妖異神鬼」風格聞名的奇幻另類融合樂團 A_Root同根生新專輯《不小心降臨了A_Drop》再次翻玩神鬼傳奇，擅長用音樂創作隱喻現代文病的他們再度發揮詼諧又犀利的敘事功力，以新歌〈指仙〉把網路交友軟體比喻為「用指尖召喚情感與慾望」的現代符咒，講述文明產物衍生的怪象及現代人戀愛焦慮及當代愛情的孤獨感。

提及創作靈感，團長智博以都市文明焦慮為出發點，察覺戀愛課題仍是當今大家熱門話題，加上身邊朋友熱衷交友軟體，便把「螢幕上動手指左右滑動」來召喚愛情的模式，形容為新世代的「降靈術」，智博更透露身邊朋友竟有人透過「交友軟體」來「抓猴」的荒謬故事，「有人因為交友軟體而結婚，連伴郎伴娘都是在同一個平台認識，但也有聽過朋友靠交友軟體意外抓包另一半劈腿，真實故事宛如戲劇翻版。」

不過團員竟都是交友軟體的「絕緣體」，僅有DK及魷魚使用過卻都慘遭「滑鐵盧」。其中主唱魷魚才用幾天就發現平台上「可疑帳號」過多且詐騙氾濫，「我連滑手指都沒滑就刪了」，而DK雖然有「配對成功」，但卻因為太被動而失敗，「一直在等對方說第一句話，然後就沒有然後了。」

私底下渴望談戀愛的DK坦言曾參加過朋友聯誼活動，不過也不了了之，被團員公認是「戀愛腦」的他還被爆料先前因為暗戀某個女生而自願當「工具人」的悲慘故事，主唱智博透露：「DK其實已經算是『工具箱』等級，即使這樣，對方還是不確認關係，DK也不被尊重，導致後來嚴重到需要心理諮商。」

