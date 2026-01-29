樂團成員被貴婦「塞錢要求陪酒」 帕拉斯揭斜槓辛酸內幕

帕拉斯將抽選幸運粉絲親送專輯。李鍾泉攝

新生代樂團PALLAS帕拉斯人氣暴衝，團員私下故事更是精彩！吉他手小葵的「桃花體質」，從學生時期一路旺到駐唱現場，不僅曾被男同學浪漫請吃麥當勞、含蓄示愛，有次他在酒吧駐唱，還遇到喝醉的貴婦當場豪氣掏出6000元摟著他不放，甚至要求「陪酒」，突如其來的舉動讓他差點招架不住！

聊到出道前的打拚歲月，帕拉斯各個都是「苦過來的」。主唱FAMA曾在林口從事2年房仲，從小耳濡目染家中房地產工作，靠著拚勁真的賣出兩間房產，最高成交價一戶破3000萬元，但為了讓利給客戶，他忍痛吐出自己的佣金仍甘之如飴。

FAMA曾做過房仲。李鍾泉攝

其他團員同樣身兼多職撐夢想。漢堡從事樂器行業務至今，親和力高到一度有阿姨客人想介紹女兒給他認識；小葵也曾揹著吉他在餐廳、酒吧駐唱賺生活費，發片前都是「有工作就接、有表演就衝」，只為了堅持做音樂。

隨著首張專輯《下天堂》推出、聲量迅速竄升，帕拉斯不忘回到最初與歌迷面對面的初心，特別舉辦期間限定「專輯帕帕走」活動。除了抽出30位粉絲在西門町現場面交專輯、簽名合照，還加碼20位幸運歌迷，由團員親自騎車把專輯送到手中，用最直接的方式說聲謝謝。

小葵桃花緣超好。李鍾泉攝

漢堡至今仍身兼樂器行業務員。李鍾泉攝

提到新的一年到來，帕拉斯分享新希望，小葵表示目前已完成約一半作品，期待今年再發一張專輯；漢堡則盼能在北、中、南分別舉辦專場演唱會；FAMA期許團員們感情越來越好、身體狀況也越來越好；大寶則許願有人幫他們寫維基百科，願望逗趣。

大寶還在讀大學。李鍾泉攝



