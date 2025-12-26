樂團成軍15年揭低潮內幕！淚謝歌迷：痛苦時接住我們

生命樹日前開唱與歌迷相聚。植光土壤音創提供

由小王子、青春、小N組成的樂團「生命樹」迎來成團15週年， 平安夜舉辦感謝祭演出，後半場唱到〈石頭〉時，小王子邀請歌迷們拿起入場時的明信片，感性說：「這首歌是在我很痛苦的時候寫的，這次換你們接住生命樹了。」滿場歌迷的歌聲，讓生命樹相當感動，享受歌迷回饋給他們的愛。

生命樹選在平安夜舉辦「生命樹 Acoustic Session｜15週年感謝祭」，曲目與編制皆為全新設計，讓歌迷聽得欲罷不能。團員青春在台上難得感性表示：「因為這次演出全部都是新的，請大家喜歡『出錯』的我們。」演出結束後，生命樹更與歌迷舉杯同慶，約定「下一個15年，還要一起唱歌」，現場氣氛溫暖動人。

成團15年來，三位團員在音樂圈各自忙於幕前與幕後工作，成為眾多華語歌手的重要音樂夥伴，但回歸樂團身份時，仍堅持把最好的留給歌迷。不僅發行新歌，還精心籌備「15週年感謝祭」與「生命樹 Tree of Life@Billboard Live Taipei」兩場演出，感謝祭現場更加碼15週年限定展覽與紀念品，讓歌迷在日常生活中也能感受到生命樹的陪伴，歌迷紛紛在社群平台感謝直呼「生命樹真的太大方」。

演出開場，生命樹以〈生命樹〉、〈讓我大聲唱〉等首張EP歌曲揭幕，並特別選唱五月天〈相信〉，回顧2001年因熱愛五月天而萌生成團念頭的初心。演出中段，團員分享彼此相識與成團過程，也帶來寫給劉若英的〈人〉，以不同於原唱的版本，讓歌迷聽見生命樹幕後創作能量。

後半場由新歌〈黑羊〉的限定演奏版揭開序幕，弦樂編制完整鋪陳歌曲情緒。尾聲，生命樹連發經典曲目〈微光少年〉、〈人間失格〉，當新歌〈白色迴廊〉旋律首度在現場響起，全場歌迷在淚光中與15年前的自己重逢。安可橋段以〈我們都不完美〉、〈一起飛行吧〉延續感動，最終在〈Knock Knock〉的堅定旋律中，為15週年感謝祭畫下深刻而溫柔的句點。



