樂團指揮迫趴地2／指揮稱合理管教 校方調查反覆挨轟護航

管樂團指揮符秦僥曾任多個管樂團及各級學校客席指揮，在業界頗受好評。（翻攝自旭曲交響樂團臉書）

北部某學校的管樂團指揮符秦僥被學生家長指控體罰、不當管教，符在地檢署接受偵訊時強調自己為了維持秩序，屬合理管教，不過A先生卻質疑，相同的案子，相關單位卻對於調查結果反反覆覆，指控校方二度調查中認為符確有不當管教、體罰，去年底卻在未告知他的情況下進行第3次調查，結果翻盤成「疑似體罰、情節極為輕微，不予處罰」，也讓他怒轟學校護航。

A先生向本刊出具校方3次調查報告，指出其中結果略顯矛盾，從早先2次的不當管教、體罰等語，轉變成「疑似」體罰，讓他無法接受，他也不滿校方未通知當事人及監護人參與調查，也未提供相關證詞，即做出第3次的結論，讓符姓指揮能依此報告向衛福部申請撤銷裁罰、從「不適任教師系統」除名，他無法接受，將會持續陳情，並提告索賠，替孩子討回公道。

本刊在截稿前透過符的IG及臉書，傳訊詢問他對A先生相關指控的回應，但至截稿前，尚未取得符的說法。不過，符透過律師提交給民事簡易法庭的答辯狀中則指出，A子當時遲到、跟同學聊天、把玩同學的樂器，已影響團練，他為了維持秩序，在眾目睽睽下以平和語氣要A子寫作業或在木地板休息，沒有限制他的行動，且A子趴在地上休息竟還睡著，否認自己不當管教。

本刊調查，遭指控的管弦樂團指揮符秦僥出生於馬來西亞柔佛州，17歲時便完成第一部根據青海民謠改編的管樂作品「花兒與少年」，他修讀資訊工程時，加入當地青少年管弦樂團擔任法國號演奏，後來台就讀政治大學經濟系，同時學習指揮，目前是多個管樂團指揮，也帶領許多學校獲得獎項，很受好評。

