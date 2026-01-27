樂團攝影師AI換臉5女樂手合成淫片 受害者崩潰：他還對我照片打X槍

甯姓攝影師遭踢爆利用Deepfake換臉技術合成女樂手淫照，還上傳到社群色情帳號散布，目前帳號已遭停權。（翻攝threads@kong_m31a、翻攝X）

樂團界驚傳Deepfake犯罪事件，原本小有名氣的甯姓攝影師竟然是換臉淫片的幕後黑手，他透過Deepfake技術，把至少5名合作過的女樂手臉部移植到全裸影片中，甚至還把這些惡意內容投稿到X平台，專挑樂手下手。受害者在社群上公開遭性騷的經歷，瞬間引爆音樂圈怒火。

有位受害樂手在社群平台上自揭傷疤，希望能透過法律制裁惡人，她透露自己從高中到大學的照片全被拿去惡搞，並憤怒指出甯男不只合成淫片，還鼓吹大眾性騷擾她長達4年，甚至拿她女團時期的照片來滿足私慾，拍下對著她照片自慰的影片回傳挑釁，她承受長達4年的精神折磨，一度懷疑是否要繼續經營帳號。

遭爆料對女樂手AI換臉的樂團攝影師是誰？犯過哪些案？

樂團圈資深攝影師甯男入行超過5年，被爆出利用AI換臉技術合成，他把至少5名女樂手的表演或宣傳照，惡意換臉到全裸淫片上，甚至主動投稿給X平台的色情帳號供人意淫。士林地檢署深入追查發現，甯男從2024年起就和同夥在網上串聯，針對女樂手客製化羞辱內容，再由林男上傳到X平台的色情帳號，該帳號甚至囂張喊話，歡迎大家提供想意淫的樂手名單。雖然相關色情帳號已被封鎖，且主要發布者林男已輕生過世，但檢方已起訴甯男。

最令受害者心寒的是，甯男被調查的1年間毫無悔意，還若無其事地繼續承接樂團攝影案件，完全沒向受害者表達過半點歉意。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

