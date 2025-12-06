《樂團祭》前夜祭嗨翻大都會公園 日本全能歌姬 Reol 亮麗現身
《樂團祭》「新世紀的決心」音樂祭開幕演出由 Team MOJO 與啦啦隊以〈野球乾一杯〉炒熱全場，HowHow 現身主持，卻在台上不慎咬到舌頭，笑稱「嘴巴有血味」，成為小插曲。神秘客講評陣容包含召集人阿強、拍謝少年團員維尼、宗翰、薑薑，以及前「脫拉庫」主唱、現任華航機師張國璽等，共同解析六組樂團的舞台表現。他們特別提到「共振效應」主唱馮翊自小就展現音樂天分，如今在節目中蛻變亮眼，樂團也宣布將登上 2026 大港開唱。
主唱爆淚失聲 壓克力柿子、核果人、宇宙資料庫奪海外巡演
首次挑戰大型舞台的南極菠蘿以「好玩就好」為信念一路挺進，在首曲尾聲主唱 POLO 激動落淚，一度唱不出聲，由團員與歌迷合唱完成暖心演出。他坦言半年來歷經低潮甚至想過解散，但笑說「不紅解散也沒人在乎」，因此仍會堅持做音樂，並帶來〈好玩就好〉。
成軍十餘年的夕陽武士以〈煙火〉、〈萬事如意〉兩首經典震撼全場。人氣樂團胡凱兒帶來獲「官網票選最受歡迎樂團獎」的〈從沒感覺過〉，現場旗海遨動大合唱。核果人則以〈大度路限速70〉與〈旅途〉展現成熟舞台魅力，鍵盤手 YOSHI 的父母更驚喜現身力挺。宇宙資料庫以〈隱藏〉重現節目中標誌的迷幻電子氛圍，燈光與節奏堆疊出未來感。壓軸的梁河懸則以〈界線〉、〈樂園〉為整場錄影劃下震撼句點。
夕陽武士舞台表演。圖／五条文化
經線上與現場投票結果，鳳小岳的樂團「壓克力柿子」獲線上支線任務第一，拿下海外音樂祭門票；現場票選則由核果人與宇宙資料庫勝出，成為臺灣海外巡演代表。核果人團長阿海感動表示：「我們幾乎沒得過獎，謝謝《樂團祭》給我們這個舞台。」宇宙資料庫也向祭民致謝。
活動最高潮為壓軸嘉賓 Reol 登場，身著白色連身服接連演唱〈第六感〉、〈Utsukushi Jigoku〉震撼全場。6 日她再度以全樂團編制演出，陣容包含「永遠是深夜有多好」合作樂手二家本亮介、菰口雄矢，以及藤井風御用鼓手上原俊亮，為臺灣觀眾帶來夢幻級舞台。
《樂團祭》最終章前夜祭活動。圖／五条文化
《樂團祭》「新世紀的決心」音樂祭後續將由節目人氣樂團與海外卡司接力演出，包括日本 JYOCHO、Some Life、Reol，以及來自韓國、集結多元創作者的 Balming Tiger 等驚喜陣容。門票熱賣中，樂迷千萬別錯過。
