《樂團祭》唱出人生故事！ 桑布伊、索艾克感性對談「音樂與生命」

節目中最具話題性的單元「搖滾指數」，由「反正我很閒」再度引發熱議。向來擅長吐槽節目組的他們，這次意外遭網友留言洗版。面對各界評論，他們選擇以真誠態度回應，展現《樂團祭》一貫「真實面對音樂」的精神。節目也宣布，將以一場「真實的音樂祭」作為回應，邀請觀眾到現場見證樂團的成長與力量。

浪漫里〈青春回憶〉觸動人心 鳳小岳以音樂訴父子情感動全場

本週表演中，浪漫里帶來一首多年以前創作、描寫對未來徬徨心情的歌曲，滿溢青春氣息。演出結束後，桑布伊與索艾克盛讚他們的默契與感染力。主唱魏裕銘（魏斯理）透露，這首歌的靈感來自滅火器主唱楊大正——當年在餐廳當樂手偶遇後，楊大正送他兩張演唱會門票，甚至現場鼓勵他「追愛」，雖未成功，卻成為難忘的青春記憶，也成就了這首寫給「過去青春的回憶，與那個什麼都沒有、卻還是想唱歌的自己」的作品。

樂團祭花絮照。圖／五条文化

另一組壓克力柿子主唱鳳小岳，則將與父親之間的情感轉化為創作靈感；庸俗救星則以一場家庭突發狀況與默默幫忙的計程車司機為題，唱出真摯的感謝與溫暖。

《樂團祭》將於12 月 6、7 日在新北大都會公園舉辦實體音樂祭，並於12 月 5 日推出「前夜祭」，作為節目的最終回。節目首度跨出螢幕、走進現場，讓觀眾近距離感受樂團魅力，同時推廣多元的獨立音樂文化，讓更多人看見長年耕耘的音樂人。

樂團祭花絮照。圖／五条文化

隨著音樂祭資訊陸續公開，節目中24 組樂團將全數登場，並邀請拍謝少年及海外驚喜嘉賓共演。今年音樂祭以「新世紀的決心」為主題，象徵樂團在養成歷程後邁入全新篇章。為期三天的音樂饗宴勢必掀起年度最熱血盛典，預售票現已全面開賣，更多詳情請鎖定官方粉絲專頁。

《樂團祭》每週日晚上10點於台視播出。

