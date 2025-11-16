《樂團祭》夢幻聯動！鼓鼓曝玩團叛逆史認：靈魂已被拔除

鼓鼓公開過去玩樂團的叛逆史。（圖／相信音樂提供）





節目《樂團祭》第 12 集迎來全新單元「盟友夢幻聯動」，特別邀請創作歌手 鼓鼓（呂思緯）擔任神秘客，從音樂人角度出發講評各組演出。他笑說自己過去玩過許多獨立樂團，如今則和丁噹、蕭秉治組成東部限定團體「GDX」，提到過去玩樂團時期：「那時候誰跟我講什麼我都不理，只管自己想幹嘛。」

鼓鼓坦言，玩樂團的迷人之處就在於「那種無法被輕易拔除的靈魂」。他笑稱：「我現在靈魂已經被拔除，領域展開，什麼都可以！」同時也分享不同時期面對不同的人、想對社會輸出的訊息也不同，「現在的我希望用不一樣的樂風，帶給大家快樂的東西，能經歷每個階段，真的很幸福。」

廣告 廣告

鳳小岳領軍「壓克力柿子」與呂士軒同台合作。（圖／《樂團祭》提供）

鳳小岳領軍「壓克力柿子」與呂士軒同台合作。（圖／《樂團祭》提供）

另一方面，由鳳小岳所領軍的「壓克力柿子」與新科金曲歌王呂士軒的聯動合作掀起話題，鳳小岳與呂士軒在台上即興互動，節奏與情緒的對撞掀起全場高潮。聊到與雙方合作，呂士軒笑說：「跟壓克力柿子合作就像和一群資優生一起玩音樂！」並開玩笑爆料：「我丟餅乾給帥哥鳳小岳，沒想到就上鉤了，可以合作了！」鳳小岳則反過來直呼呂士軒是自己的偶像，稱讚對方專業又即興，讓舞台「有種真正在玩音樂的感覺」。

除了壓克力柿子與呂士軒之外，開場由在《大嘻哈時代2》表現亮眼的饒舌歌手艾蜜莉和南極菠蘿帶來嘻哈帶點放克的搖滾歌曲，打開全場氣氛；GENBLUE 幻藍小熊的兩位成員AYEON和許媛媛與 Everydaze 樂團聯手演出，帶來優美的和聲演出，美麗本人則用帶點搞笑的方式與迷幻優美的庸俗救星擦出特別的表演火花；夕陽武士和鄭宜農的組合，帶來本集最具溫度的舞台，鄭宜農以柔和嗓音融合夕陽武士厚實台語搖滾，被盛讚為「跨世代最動人的合作」；壓軸登場的浪漫里與陳泳希則以青春原創曲為節目畫下溫柔收尾。



【更多東森娛樂報導】

●鼓鼓化身「鏟子超人」 前往花蓮賑災 蕭秉治成背後靠山

●五月天怪獸衝公司陪蕭秉治！120萬人搶看直播 4同門歌手都現身

●白安唱一半遭鬧場狂NG！「這3人」衝上台合唱

