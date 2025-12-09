《樂團祭》〈新世紀的決心〉落幕 半年樂團養成旅程圓滿收官

兩天演出的壓軸嘉賓為來自南韓的 Balming Tiger，以獨特音樂風格帶動全場氣氛，讓歌迷隨節奏全跳起來。團員 Omega Sapien 更以流利中文對臺灣歌迷喊話：「見到你們很高興、我愛你、你們都很可愛。」演唱經典歌曲〈Big Butt〉時，還幽默直言「我愛大屁股」，並邀請觀眾一起扭動身體，台上台下互動熱烈又可愛，為音樂祭畫下高潮句點。

鳳小岳率「壓克力柿子」登台 見證《樂團祭》養成成果

演出陣容中的另一大焦點，則是由金鐘影帝鳳小岳領軍的樂團「壓克力柿子」。他們日前拿下節目中的海外音樂祭演出門票，在出發前於臺灣的演出一登場，便迎來上百位歌迷尖叫歡迎，人氣可見一斑。唱完第二首歌後，鳳小岳脫下外套，熱血表示：「很開心樂團祭辦了一個這麼充滿夢想的演出。」隨後演唱其主演電影《陌路兄弟》主題曲〈沈默在流浪的路上〉，展現能演、能唱也能創作的多面才華。他事後也分享：「今天站上舞台那一刻，真的感受到這是樂團祭的最終站，心裡充滿感激，因為壓克力柿子是跟著節目一起開始、一起成長的！接下來會進入創作模式，朝樂團第一張專輯前進。」

鳳小岳領軍的樂團「壓克力柿子」，將前進海外音樂節，並進入創作模式，醞釀樂團第一張專輯。圖／五条文化

《樂團祭》監製兼製作人周祐楷，曾任 MTV 娛樂台總監，並擔任《大嘻哈時代》第一、二季監製與製作人，本次扛起高達 1.2 億臺幣的節目製作規模，歷時超過半年拍攝，並將棚內錄製延伸至戶外，舉辦為期三天的音樂祭。他坦言製作過程相當辛苦，但也非常感謝投資方願意為音樂產業投注資源。談及製作《樂團祭》的初衷，他表示：「希望透過音樂人再次相信影視製作的可能性，更著重傳統電視沒有顧到的細節，而節目最大的共識，就是讓音樂人好好表達創作，透過演出、視覺與聲音，讓大家感受到能量。」

透過節目的推動與曝光，讓許多仍在求學、亟需資源的樂團被更多人看見，社群共振效應也使影響力大幅成長；而在節目延伸的音樂祭中，亦促成海外音樂人與臺灣樂團的交流。日前選出的三組臺灣代表，接下來也將前往海外音樂節演出，讓樂團不只是在節目中曇花一現，而是細水長流，持續累積能量。周祐楷也笑說：「真的很累，即使有很多資源輔助，過程還是相當辛苦，希望大家能看到我們的誠意。做這件事不是為了盈利，而是希望把這個產業的路鋪得更廣。」他也感性感謝 24 組樂團與站台嘉賓，以及所有到場與收看的觀眾，「希望大家在節目中感受到，主唱和樂手是一樣被尊重的。」

曾與BTS隊長RM合作一曲〈SEXY NUKIM〉的南韓另類KPOP樂團Balming Tiger，擔任「新世紀的決心」音樂祭壓軸演出。圖／五条文化

本次音樂祭整體規格全面升級，舞台分為主舞台「MAX STAGE」、次舞台「MOJO STAGE」及免費舞台，集結日本、韓國、香港與臺灣等地重量級音樂人與樂團，包括日本音樂人 Reol、韓國創作樂團 Balming Tiger、日本樂團 JYOCHO、Some Life、May Forth、香港女子樂團 GDJYB 雞蛋蒸肉餅，以及臺灣代表拍謝少年、八十八顆芭樂籽、百合花、夕陽武士、旺福等。節目中一路走來的 24 組樂團也全數回歸舞台，展現半年以來從棚內養成走向真實演出的全面蛻變。

《樂團祭》第二季目前也已進入籌備階段，期待未來再度與樂迷相見。

