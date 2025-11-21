《樂團祭》跨界合作登場！ 方序中、Josh Lin犀利點評掀熱議

本集邀請七度入圍金曲獎最佳裝幀設計、同時也是首位操刀三金典禮主視覺的設計師方序中，擔任節目神秘客；國際級紋身藝術家Josh Lin也到場與眾團交流。兩位來賓從藝術視角切入，對跨界演出提出截然不同的觀點。在欣賞甜約翰與新媒體藝術家Teom Chen的合作後，主持人Sandra難得露出困惑神情：「不知道看了什麼。」Josh Lin亦點頭附和，形容「樂團與藝術家像是在各做各的。」方序中則持不同見解，認為藝術不必全然看懂，反而能在兩者融合後，看見層次豐富的立體感。

甜約翰跨界合作惹議！ Sandra：不知道看了什麼

本集另一組合作──胡凱兒與舞空術，也引發現場祭民兩極反應。有人稱讚舞者完美詮釋歌曲情境，也有人認為舞台資訊量過大、視線無處安放而感到困惑。多組跨界演出皆驚豔全場，其中共振效應與灣聲樂團以細膩旋律鋪陳至磅礡氣勢，並以多種樂器巧妙模擬雨聲，讓Sandra與Josh Lin驚呼創意十足。核果人與地下偶像「月宵◇クレシェンテ」的合作則以輕快節奏迅速炒熱氣氛，整齊的造型與動作甚至讓Josh Lin一度誤以為同屬一團；Sandra也觀察到該場祭民歡呼聲明顯更響亮，展現地下偶像的強大魅力。

樂團祭花絮照。圖／五条文化

節目亦特別安排「女團員互助會」，揭開女性音樂人在樂團中的不為人知心事。庸俗救星主唱宋家耘坦言，歌迷對女團員的造型綁得較緊，反觀男團員穿著隨性卻較少被挑剔。Blueburn 主唱趙廣絜 KJ 也分享，自己曾因中性穿搭被質疑邋遢，可見女性創作者在舞台之外仍面臨額外壓力。《樂團祭》即將迎來最終章，節目將離開棚內、走入戶外，打造真實音樂祭現場。12 月 5、6、7 日將於新北大都會公園水漾啵啵廣場盛大舉行年度音樂祭，並由方序中操刀視覺設計，備受期待。

樂團祭花絮照。圖／五条文化

除了節目所有樂團輪番上陣，拍謝少年、日本樂團 JYOCHO、Some Life、May Forth，以及近年橫掃主流與獨立音樂圈的韓國樂團 Balming Tiger 也將共襄盛舉。Balming Tiger 集結主唱、饒舌歌手、製作人、導演與藝術家等多元成員，以跨界前衛的音樂與視覺美學受到大批樂迷喜愛。

《樂團祭》每週日晚上10點於台視播出。

