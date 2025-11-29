《樂團祭》黃韻玲兒子組「浪漫里」！點評像幼稚園成果發表會

新生代樂團「浪漫里」由主唱魏裕銘（魏斯理）、吉他手沈裕紘（Arthur）、貝斯手歐易、鼓手陳羿瑋（一尾）與鍵盤手鍾漢組成，今年 4 月才正式成團。魏斯理回憶契機是年初的一場個人彈唱：「大家看完覺得很有趣，想一起創作、玩喜歡的音樂，剛好《樂團祭》要開錄，就乾脆組團試試看。」樂團初心是希望創作出「大家都能朗朗上口、一起唱唱跳跳」的作品，也因節目短時間不斷挑戰不同舞台與主題，激發出更多風格，粉絲從 6 位暴增 10 倍以上，甚至陸續接到音樂季演出邀請。

老將「夕陽武士」談十年堅持：友情與舞台感動支撐下來

身為金曲音樂人黃韻玲的兒子，Arthur 被問到是否因此獲得音樂捷徑，他笑說其實並沒有：「我們都很忙，不會每件事都討論。她有聽到才會給意見，但我們不一定採用。」讓他印象最深的是媽媽對「合音」的高度敏銳：「她超在意我們的合音，尤其〈愛情暴風雨〉很多對唱與合音，都是她一起幫我們寫的，她真的太強了！」

廣告 廣告

同場比拚的資深樂團「夕陽武士」成軍超過十年，由主唱加木、吉他阿峰、電吉他兼和音王立、貝斯手 JASON 與鼓手兔寶組成。王立談起最初夢想毫不避諱：「當然是要大紅大紫！但後來發現沒那麼容易。生活再怎麼忙也不放棄，是因為這段友情太珍貴。」阿峰則說，每次看到台下有人跟著點頭、跟著唱，就是最大的動力：「玩音樂已經是我們的生活方式，不甘心只當上班族。」

成軍超過10年的資深樂團夕陽武士，主唱兼木吉他阿峰認為玩音樂已經是他們的生活方式。圖／五条文化

面對一路以來的挫折，團員們也坦承不容易。王立說，曾離團以為自己能獨立做出好音樂，卻越來越不快樂：「孤獨是最挫折的。」回團後看到成員沒有責怪、反而鼓勵他創作，讓他非常感動。JASON 則表示，不論是彈錯一個音或專場票房不如預期都會積累壓力。兔寶也提到，卡在編曲、或演出沒做到心裡理想時，都會感到挫折。

隨著《樂團祭》進入尾聲，節目更與臺北市政府文化局合作，由《2025 臺北時裝週》邀集歷屆台灣設計師品牌，並由 Vogue 亞太區編輯總監 Leslie 與 GQ 編輯長 Kevin 共同替六組樂團進行大規模造型改造。Leslie 表示，現代觀眾是「視覺動物」，視覺與音樂能相輔相成，快速放大樂團特色。改造後的樂團們也在節目中呈現全新形象。

Vogue 亞太區編輯總監 Leslie為六組樂團進行造型改造。圖／康泰納仕提供

《樂團祭》最終章即將展開，六組樂團加上一組遺珠將登上「真實世界」最終舞台，最終音樂祭「新世紀的決心」將於 12 月 5、6、7 日在新北大都會公園水漾啵啵廣場盛大登場，完整重現節目中的音樂祭場景。演出陣容包括 JYOCHO、Some Life、以多部知名動畫主題曲聞名的日本歌手 Reol，以及來自南韓、集結主唱與饒舌歌手等跨界成員的 Balming Tiger。更多卡司將陸續公開，門票熱賣中，樂迷不容錯過。

《樂團祭》每週日晚上10點於台視播出。

更多台視新聞網報導

《樂團祭》跨界合作登場！ 方序中、Josh Lin犀利點評掀熱議

《樂團祭》夢幻聯動開唱 鼓鼓點評自掀「叛逆」史

《樂團祭》唱出人生故事！ 桑布伊、索艾克感性對談「音樂與生命」