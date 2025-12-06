《樂團祭》3海外巡演資格代表團出爐！ 鳳小岳領軍「壓克力柿子」率先穩奪資格

《樂團祭》最終章前夜祭活動。樂團祭提供

全台首檔以「樂團養成」為核心的音樂實境節目《樂團祭》，昨（5日）於新北大都會公園水漾啵啵廣場盛大舉版最終章前夜祭活動，正式為3天的「新世紀的決心」音樂祭揭開序幕。當天集結在節目中獲得最多祭民票數的6組人氣樂團，共振效應、南極菠蘿、夕陽武⼠、核果⼈、宇宙資料庫、梁河懸以及胡凱兒和日本知名電音系全能女歌手Reol到場演出。在精彩的現場演出後，由現場觀眾投票，最終從6組樂團選出核果人和宇宙資料庫成為臺灣海外巡演資格代表團。

廣告 廣告

梁河懸。樂團祭提供

《樂團祭》「新世紀的決心」音樂祭開幕就由Team MOJO和啦啦隊帶來〈野球乾⼀杯〉炒熱氣氛，揭開演出序幕，HowHow也現身主持控場，孰不知主持到一半意外咬到舌頭，直喊：「嘴巴有血的味道！」意外成為插曲。神秘客講評部分，由召集人阿強與樂團「拍謝少年」吉他手維尼、鼓手宗翰、貝斯手薑薑，和前「脫拉庫樂團」主唱、現任華航機師的張國璽等人，一起來評論6組樂團的表現，他們表示都看「共振效應」成員馮翊小時候拿著烏克麗麗的演出，如今他從神童變成邁向神團的路上，「共振效應」近日也宣布要去2026年的大港開唱演出，足見他們在節目上的蛻變。

核果人。樂團祭提供

而第一次挑戰大舞台的南極菠蘿，秉持著「好玩就好」的態度一路從攝影棚殺到最大舞台，沒想到第一首歌唱到最後主唱POLO激動到流下眼淚，唱不出聲，由團員和現場的歌迷接著哼唱，驚喜完成一首完美互動的現場演出，他哭著說：「南極菠蘿做為很新、不成熟的樂團，前面道路還很遠，半年經歷過很多事情，一度想過解散，但想想還不紅解散誰在乎，所以還是會繼續玩音樂，但不要忘記好玩就好。」接著便帶來歌曲〈好玩就好〉。

成軍十餘年的夕陽武士以〈煙火〉、〈萬事如意〉兩首經典曲目震撼全場。另一亮點是人氣樂團胡凱兒登台演唱〈從沒感覺過〉，該曲榮獲「官網票選最受歡迎樂團獎」，現場祭民高舉旗幟大合唱，足見人氣；隨後登場的核果人則以〈大度路限速70〉與〈旅途〉串連演出，鍵盤⼿YOSHI的爸媽更驚喜現身力挺，媽媽開心喊：「你好棒喔，你是我們的驕傲。」接下來宇宙資料庫帶來〈隱藏〉一曲，延續節目中慣有的迷幻電子氛圍，燈光與節奏交織營造出濃厚未來感；6組樂團壓軸登場的梁河懸演唱〈界線〉與〈樂園〉，以極具情感層次的舞台結束整場現場錄影，觀眾掌聲不斷。

經過多時的投票後，線上支線任務投票，是由鳳小岳組成的樂團「壓克力柿子」率先獲得海外音樂祭演出門票；而現場投票則是由核果人和宇宙資料庫獲得最多得票，成為海外巡演代表。核果仁團長阿海感動說：「幾乎沒有拿過什麼獎，很謝謝『樂團祭』給我們這樣的舞台，謝謝大家帶感我們神奇的回憶。」同業沒得過什麼獎的樂團宇宙資料庫也感動謝謝大家。

最高潮莫過於壓軸海外嘉賓Reol的演出，她身穿白色連身服亮麗現身，連唱〈第六感〉與〈Utsukushi Jigoku〉兩曲，震撼全場觀眾。Reol6日再次站上《樂團祭》舞台，以全樂團編制呈現，組成了堪稱夢幻的日本樂手陣容，包含人氣樂團「永遠是深夜有多好（ずっと真夜中でいいのに）」的合作樂手貝斯手二家本亮介（Nikamoto Ryosuke）與吉他手菰口雄矢（Komoguchi Yuya） ，和現象級歌手藤井風的合作鼓手上原俊亮（Uehara Shunsuke），為臺灣的樂迷帶來最精彩的表演。

宇宙資料庫。樂團祭提供

接下來《樂團祭》「新世紀的決心」音樂祭，集結節目人氣樂團與海外嘉賓，包括日本團體 JYOCHO、Some Life、Reol，以及來自南韓集結主唱、饒舌歌手、製作人、導演、藝術家、作家的樂團Balming Tiger， 與更多驚喜陣容，門票現正熱賣中，樂迷千萬別錯過。



回到原文

更多鏡報報導

《綜藝玩很大》11年寫里程碑 製作單位宣布新消息「吳宗憲崩潰」

Andy老師曬神祕女子合照「冒愛心」 預告宣布好消息

愛吃熱騰騰的食物「易致癌」？ 林吟蔚曝爸爸安迪癌逝前「3大NG飲食習慣」