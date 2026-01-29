樂團走訪20間學校辦巡迴 一上台逼哭女學生

公館青少年舉辦《嘿，我找到你了》校園巡迴講唱會。（圖／公館青少年提供）

樂團公館青少年舉辦《嘿，我找到你了》校園巡迴講唱會，走訪全台20所高中職與大專院校，與近萬名學生面對面分享成團歷程、年少夢想，以及成長路上所經歷的挫折與不安。團員們表示這趟巡迴不只是一次對外分享，也像是一段重新認識自己的旅程：「走過這一趟，我們好像也再一次看清楚自己想做的事、想完成的夢想。」而本次活動主題曲、〈至少我們都還沒放棄〉，正是描寫「相伴」的心情，在找到志同道合的夥伴後，於彼此無條件的支持下，一起朝著夢想前進、不輕言放棄。

廣告 廣告

講唱會以「陪伴」為核心主軸，活動期間團隊不僅分享創作過程，也坦率談論現實中的取捨、壓力與不確定性，期望為青年帶來一點力量與方向。主唱 Lucy 對其中一場演出印象特別深刻：「有一場坐在最前排的女生，我們才剛上台她就哭了，但我其實很能理解那樣的心情，如果在高中時，能看到自己喜歡的歌手站在面前，親口告訴我他們在同樣年紀時也經歷過類似的挫折，我一定會非常感動。」其他團員也附和表示，很高興能在這次巡迴中，扮演這樣陪伴他人的角色。

回顧整個巡迴過程，團隊坦言無論是在生活與工作的平衡，或是體力與經濟上的負荷，都是不小的挑戰，但這段旅程也成為彼此重新確認方向的重要時刻。Adam也分享了成團初期至今仍讓他印象深刻的一段回憶，「當初是因為參加河岸的一個音樂課程，交了3000塊報名費，有個條件是只要在課程最後公開演出一場就能拿回費用，我當時只認識 Lucy，她介紹了同樣有報名的政廷，我們就決定組團試試看，後來又找了阿傑和婉鈴，結果我們真的完成演出，也拿回了那3000塊。」

原始連結

看更多 CTWANT 文章

女主管張嘴飄「煮熟高麗菜味」！每天刷3次牙還是臭 專家揭元凶

奧客「施展天殘腳」砸店！佳德鳳梨酥武俠文曝光 網全跪：被耽誤的曠世奇才

AI一句話揭渣男真面目！他約會手機狂用ChatGPT 一問秒破已婚身分