樂團還原《大法師》經典場景 男星遭倒掛直線墜落

成軍 15 年的生命樹，去年 7 月開啟全新音樂計劃，歷時半年籌備與討論，〈黑羊〉MV 正式上線，作品取材於求學階段的故事，延伸每個人在成長過程可能遇到的霸凌議題，透過不同視角呈現受害者、加害者及旁觀者視角，顛覆心中對黑白的定義。MV團隊特別出動大型吊掛器材，以高空墜落鏡頭捕捉心境碎裂的瞬間，藉由大型器材的精準調度，將受害者內心血淋淋的墜落感轉化為強烈的視覺衝擊，還原成長過程中難以言說的沉重。

MV 場景拉回學生時期重返校園，佑群飾演同儕眼中格格不入的「害群之馬」，無論對錯是非，同學們集體霸凌成為唯一答案，甚至連師長也放任事件發生。小王子在劇中始終以旁觀者的姿態存在，看似男主角在黑暗中唯一的浮木，卻始終保持著一種清冷的距離。當他終於在關鍵時刻伸出援手，那份遲來的協助，卻意外成為壓垮駱駝的最後一根稻草，將男主角推向萬劫不復的深淵。

男主角佑群戲份吃重，必須在體能與情感的極限邊緣，演繹內心世界與現實崩塌的重疊，他如同一隻「黑羊」，在眾人的推擠與唾罵中一路退向邊緣，最後更被推上命運的刑台，從高空直線墜落，經典恐怖片《大法師》般的吊掛鏡頭。吊臂拍攝進行時，早已抵達片場的小王子，親眼目睹這場將內心痛楚具象化的視覺衝擊。起初他雖感到些許恐懼，卻在鏡頭的張力中看見了情感被徹底提煉的生命力，直呼：「感覺雖然可怕，但好想實際體驗看看，這種將痛苦轉化為畫面的過程太震撼了！」

小王子在旁看著佑群年紀輕輕便能精準駕馭如此沉重的角色，直誇對方敬業，談起學生時期，小王子自爆算是不太乖的一群，也承認人生許多的難得回憶正是在這段時期發生。他認為唯有不甘於現狀，才能看見不一樣的風景，「慶幸當時的我不甘被體制馴服，那是生命中最快樂、也最勇敢的時期。正因為那時的挑戰，才換來如今能自由創作的靈魂。」

