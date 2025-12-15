樂團錄音遇靈異事件 出現「神秘人聲」找不到來源

樂團靈魂沙發推出新專輯《失望的山》。（圖／放飛音樂提供）

樂團靈魂沙發推出新專輯《失望的山》，並在女巫店舉辦聊唱會，以最赤裸的演出形式，把創作靈感及背後的故事、挫折與成長毫無保留地分享給觀眾。他們更提到在錄製專輯時遇到無法解釋的事件，在錄音室耳機中聽到疑似講話的聲音，莫名的「神秘人聲」在反覆確認後仍找不到來源，成為這張作品意外的小插曲。

歌曲〈咒〉延伸了「價值與框架像咒語般束縛」的概念，他們分享在錄音時發生的怪事，某段音樂之間的空檔一直出現「像是有人說話」的聲音，團隊以為是控制室麥克風忘記關，直到回頭查音軌、重唱、逐一排查後卻始終找不到來源，成為了這首歌意外的插曲，主唱本山笑說：「其實也沒那麼恐怖啦，但大家越找越認真，一直要試圖找卻怎麼也找不到比較恐怖。」

廣告 廣告

聊唱會上，團員也帶來多首作品背後鮮少被看見的故事，〈無聲〉是亨利入團七年來寫下的第一首歌，別具意義、而在演唱〈銀河之王〉前，本山也爆料Poopoo以前幾乎一天要吃五個便當，是名副其實的「吃飯之王」，Poopoo自曝因為開完闌尾炎的刀後，變成「打嗝之王」，笑料不斷，也借歌提醒大家：「不是每個人都還記得自己曾經的自信，希望大家也找找心裡那個屬於你的『之王』。」

原始連結

看更多 CTWANT 文章

三商巧福為何用「超重瓷湯匙」？堅持30年原因曝光 全場大讚有良心

33歲清大女薪水39K想轉職 網友一看行業狂嘆：已經很頂了

台中東泉辣椒醬「辣中帶甜」成分卻沒糖 醫揭美味秘密：放心吃