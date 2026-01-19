樂團開唱一半出事了！2成員台上突抽筋 主唱掛病號「天天泡溫泉」

記者徐珮華／台北報導

樂團「生命樹」成軍15週年，日前以Full Band Live形式，首度登上國際頂級音樂殿堂「Billboard Live TAIPEI」，帶著升級版的音樂編制、編曲和全新量身打造的舞美視覺，完全體登台演出，17+1首經典陪伴歌迷走入時光迴廊，重溫生命樹帶給歌迷的感動。

生命樹首登Billboard Live TAIPEI開唱。（圖／植光土壤音創提供）

生命樹去年完成15週年感謝祭，不到一個月再度開唱，挑戰團隊極限。被問哪個比較困難，生命樹認為難度無法量化，因為2場都是從無到有、耗時一百多天不斷激盪想法而成，加上原本各自排定的音樂創作與樂手工作，小王子不諱言交通時間的空閒最難熬，想多做什麼也無能為力，不忘感謝團隊Carry，一起玩音樂，挑戰更多不可能的事情。

小王子坦承開唱前掛病號，每天泡溫泉調整健康狀態。（圖／植光土壤音創提供）

小王子坦言自己已經感冒2週，雖然積極治療搭配每日溫泉伺候，加速身體恢復到最佳狀況，演出時還是不免緊張，擔心聲音狀況。正式演出時，面對成團以來最高音的〈黑羊〉，小王子順利過關，自嘲一天2場專場演出「偏硬」。另一首新歌〈白色迴廊〉首次完整版演出也獻給Billboard Live TAIPEI，盼將歌曲中的溫暖和療癒帶給大家，享受音樂最純粹的美好。

青春「給他15秒，給你一輩子的回憶」讓人印象深刻。（圖／植光土壤音創提供）

這次演唱會，青春為了減輕小王子的聲音負擔，擔起Talking的重責大任，卻因為小王子每首歌都要換吉他，Talking時長不斷增加，現場撩粉金句連發，其中「給他15秒，給你一輩子的回憶」是大家公認最撩金句。而團內「全能Carry王」小N，在感謝祭和青春雙雙彈到抽筋，因此特別在演出前戒酒、加強肌力訓練。兩人更有默契發願下個月唱進日本Billboard Live，讓感冒尚未痊癒的小王子搞笑抗議：「你看看，他們都沒在擔心我的。」

生命樹上月演出意外抽筋，為此特別在演出前戒酒。（圖／植光土壤音創提供）

值得一提的是，歌迷們記得小王子的生日就在下週，特別商請團隊和場館幫忙，一起提早為他慶生。小王子感動之餘，也許下生日願望「我跟我的家人們，身體都可以健康、平安」，以及「音樂人好朋友們，都能一起堅持夢想，讓音樂帶大家到更多地方演出」。

