樂團首登Billboard Live TAIPEI「破例」開放一事 團員還提前戒酒

〔記者張釔泠／台北報導〕生命樹成軍15週年音樂計畫精彩不斷，去年為感謝歌迷，完成「生命樹 Acoustic Session｜15 週年感謝祭」全曲目重新編曲，不到一個月的時間以Full Band Live形式登國際頂級音樂殿堂Billboard Live TAIPEI，帶著升級版的音樂編制、編曲和全新量身打造的舞美視覺，完全體登台演出。

不到一個月內連開2場型態與概念截然不同的專場演唱會，被問哪個比較難？生命樹認為難度無法量化，因為2場都是從無到有、耗時一百多天不斷激盪想法而成，加上原本各自排訂的音樂創作與樂手工作，主唱小王子不諱言交通時間的空閒最難熬，想多做什麼也無能為力，不忘感謝團隊一起玩音樂，挑戰更多不可能的事情。

首度登上Billboard Live TAIPEI，生命樹帥氣開場，一連演唱《生命樹》、《劍魚》、《風見雞》等歌曲，他們開心表示：「今天的視訊是新做的，謝謝Billboard 讓我們有放肆的機會。」寵粉的他們，特別向Billboard Live TAIPEI申請開放《微光少年》、《羽根》和《人間失格》3首歌曲，讓歌迷們可以拿出手機拍攝，留下美好瞬間。

唱到新歌環節，小王子坦言其實已經感冒2週，雖然已經積極治療，搭配每日溫泉伺候，還是不免緊張。正式演出時，面對成團以來最高音的《黑羊》，小王子順利過關，不忘自嘲一天2場專場演出，「偏硬喔！」而另一新歌《白色迴廊》首次完整版演出也獻給Billboard Live TAIPEI。

這次演唱會，青春為了減輕小王子的聲音負擔，擔起Talking的重責大任，卻因為小王子每首歌都要換吉他，Talking時長不斷增加，其中「給他15秒，給你一輩子的回憶」是大家公認最撩金句。而團內的「全能Carry王」小N，在感謝祭時和青春雙雙彈到抽筋，為此特別在演出前戒酒，加強肌力訓練。兩人更有默契發願下個月唱進日本Billboard Live，讓感冒尚未全癒的小王子搞笑抗議：「你看看，他們都沒在擔心我的。」

歌迷們記得小王子的生日就在下週，特別商請團隊和場館幫忙，一起提早為他慶生。小王子在感動之餘，也許下生日願望：「我跟我的家人們，身體都可以健康、平安。」以及「音樂人好朋友們，都能一起堅持夢想，讓音樂帶大家到更多地方演出。」

