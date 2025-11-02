樂壇痛失巨匠！62歲編曲大師屠穎跑步跌倒猝逝 吳青峰哀嘆：「天上太需要仙樂了」

[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導

金曲獎最佳編曲人屠穎1日驚傳猝逝，享壽62歲，消息震驚整個演藝圈。他原定當晚在廣州擔任齊豫演唱會的音樂總監，卻在跑步時意外跌倒撞擊頭部，不幸離世。齊豫緊急宣布延期演出，而原本要登台的吳青峰也在社群上發聲，哀嘆：「親愛的屠老師，今晚我們本來要一起演出的，想必是天上太需要仙樂了吧......」

（圖／屠穎臉書）

屠穎生前是華語樂壇重量級音樂人，合作對象橫跨無數天王天后。楊丞琳感謝他為〈曖昧〉與〈左邊〉編曲，稱這些作品成為經典；黃鶯鶯得知消息後難掩震驚，寫下：「這消息太突然，心裡沉沉的，願你在天堂安好。」許茹芸也哀悼：「那些年我唱的許多歌，都有屠穎老師細膩而深情的編曲，他的音樂讓情感有了形狀。」

廣告 廣告

多位音樂人也紛紛留言懷念。鄭進一貼出合照，施文彬寫下「〈好聽〉是與您合作的作品，屠穎老師一路好走」；徐懷鈺不敢置信表示：「從小看著我長大的屠穎老師，我還是不相信這是真的。」鄭怡則悲傷寫道：「我不要再送走我的朋友了。」

林俊傑回憶合作《會有那麼一天》時的溫情，稱讚他為華語樂壇的無私奉獻；而林凡則回想與他在《音樂萬萬歲》節目的最後一次共演，感嘆那場演出「好像整首歌都在閃著星光」。整個音樂圈沉浸在無比不捨與懷念中。

更多FTNN新聞網報導

62歲金曲音樂人猝逝！齊豫演唱會臨時喊卡 陳子鴻、許常德悲慟發聲

林俊傑獻聲《他年她日》 打造最浪漫時空情歌

AAA最終卡司公開！41組藝人齊聚高雄 「金曲歌王」確定出席

